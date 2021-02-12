https://ria.ru/20210212/oproverzhenie-1597261569.html

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о вызове жены актера на допрос

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о вызове жены актера на допрос

Защита Михаила Ефремова опровергла сообщения СМИ о вызове супруги артиста Софьи Кругликовой для допроса по делу о подкупе трех свидетелей. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T18:24

2021-02-12T18:24

2021-02-12T20:19

дтп с участием михаила ефремова

софья кругликова

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михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Защита Михаила Ефремова опровергла сообщения СМИ о вызове супруги артиста Софьи Кругликовой для допроса по делу о подкупе трех свидетелей."Я общался с Кругликовой около часа дня, никаких повесток (на допрос – ред.) она не получала", - сообщил РИА Новости адвокат Петр Хархорин.Как ранее сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, московский главк возбудил три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. В ходе процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой. Еще один свидетель защиты утверждал, что до ДТП заметил незнакомца на заднем сиденье джипа артиста. Их показания были признаны судом недостоверными.Сам Ефремов при рассмотрении апелляционной жалобы в Мосгорсуде заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат Эльман Пашаев переубедил его и предлагал подкупить свидетелей, Пашаев эти обвинения опроверг. Ефремов также называл назначение этого юриста своим защитником ошибкой.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области. Защитники, представлявшие интересы обеих сторон - Пашаев и Александр Добровинский - лишились адвокатского статуса.

https://ria.ru/20210129/razvod-1595080293.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/pashaev-1588098701.html

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дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия