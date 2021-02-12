Адвокат Ефремова опроверг сообщения о вызове жены актера на допрос
18:24 12.02.2021 (обновлено: 20:19 12.02.2021)
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Защита Михаила Ефремова опровергла сообщения СМИ о вызове супруги артиста Софьи Кругликовой для допроса по делу о подкупе трех свидетелей.
"Я общался с Кругликовой около часа дня, никаких повесток (на допрос – ред.) она не получала", - сообщил РИА Новости адвокат Петр Хархорин.
Как ранее сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, московский главк возбудил три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. В ходе процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой. Еще один свидетель защиты утверждал, что до ДТП заметил незнакомца на заднем сиденье джипа артиста. Их показания были признаны судом недостоверными.
29 января, 10:19Адвокат опроверг слухи о разводе Ефремова с женой
Сам Ефремов при рассмотрении апелляционной жалобы в Мосгорсуде заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат Эльман Пашаев переубедил его и предлагал подкупить свидетелей, Пашаев эти обвинения опроверг. Ефремов также называл назначение этого юриста своим защитником ошибкой.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области. Защитники, представлявшие интересы обеих сторон - Пашаев и Александр Добровинский - лишились адвокатского статуса.
7 декабря 2020, 20:14Пашаев назвал Ефремова "подонком", готовым продать жену ради свободы