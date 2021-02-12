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IT-сфера выступила против ограничений на включение в реестр свободного ПО
IT-сфера выступила против ограничений на включение в реестр свободного ПО
Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) просит Минцифры не допустить ограничений на включение в реестр российского ПО свободного программного обеспечения... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:21
2021-02-12T11:21
россия
российская ассоциация электронных коммуникаций
технологии
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) просит Минцифры не допустить ограничений на включение в реестр российского ПО свободного программного обеспечения (СПО); в ассоциации уверены, что это приведет к ограничению конкуренции на российском рынке и уходу молодых ИТ-компаний из российской юрисдикции, говорится в письме РАЭК главе министерства Максуту Шадаеву (имеется в распоряжении РИА Новости).Ранее Минцифры подготовило проект постановления, предусматривающий оптимизацию порядка включения софта в реестр российского ПО. Изменения позволят вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям, поясняли в министерстве.В то же время, как писала газета "Ведомости", в проекте сохранилась норма, позволяющая российским разработчикам, претендующим на включение их продукта в реестр, не подтверждать существенную доработку свободно распространяемого ПО с открытым кодом. При этом ряд российских разработчиков, чьи продукты уже есть в реестре, выступили за введение ограничений на использование СПО и необходимость экспертизы его оригинальности, писала газета."В условиях, когда отрасль только начала пользоваться льготами "налогового маневра", мы считаем введение подобных требований опасным прецедентом, недопустимым ограничением конкуренции, которое приведет к оттоку молодых ИТ-компаний, активно использующих в разработке СПО, из российской юрисдикции", - говорится в письме РАЭК главе Минцифры. Ассоциация отмечает, что в ряде категорий реестра всегда наблюдался недостаток конкурентных отечественных решений, и введение ограничений на софт, основанный на ПО с открытым кодом, приведет к дальнейшей монополизации рынка ПО."Использование СПО в современных реалиях - это не только общепринятая практика для государства и бизнеса, но и средство поддержания конкуренции для молодых компаний, возможность "не изобретать велосипед", но сфокусироваться на разработке именно того функционала и решений, которые бы обеспечили конкурентное преимущество. Это способ обеспечить интероперабельность ПО и соответствие общепринятым международным стандартам, что становится еще более важным в свете Национальной стратегии развития искусственного интеллекта РФ (большинство популярных технологий ИИ построены на инструментах открытого и свободного ПО)", - уверены в РАЭК."Таким образом, мы считаем, что ограничение компаний-разработчиков СПО в получении налоговых льгот противоречит государственной политике развития отрасли и приведет к регрессу и ограничению конкуренций в сфере ИТ", - резюмирует РАЭК.В Минцифры подтвердили РИА Новости получение письма, однако от комментариев воздержались.
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россия, российская ассоциация электронных коммуникаций, технологии, общество

IT-сфера выступила против ограничений на включение в реестр свободного ПО

11:21 12.02.2021
 
© Фото : Евгений Пелевин, пресс-служба МФТИПрограммисты из МФТИ
Программисты из МФТИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Евгений Пелевин, пресс-служба МФТИ
Программисты из МФТИ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) просит Минцифры не допустить ограничений на включение в реестр российского ПО свободного программного обеспечения (СПО); в ассоциации уверены, что это приведет к ограничению конкуренции на российском рынке и уходу молодых ИТ-компаний из российской юрисдикции, говорится в письме РАЭК главе министерства Максуту Шадаеву (имеется в распоряжении РИА Новости).
Ранее Минцифры подготовило проект постановления, предусматривающий оптимизацию порядка включения софта в реестр российского ПО. Изменения позволят вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям, поясняли в министерстве.
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В то же время, как писала газета "Ведомости", в проекте сохранилась норма, позволяющая российским разработчикам, претендующим на включение их продукта в реестр, не подтверждать существенную доработку свободно распространяемого ПО с открытым кодом. При этом ряд российских разработчиков, чьи продукты уже есть в реестре, выступили за введение ограничений на использование СПО и необходимость экспертизы его оригинальности, писала газета.
"В условиях, когда отрасль только начала пользоваться льготами "налогового маневра", мы считаем введение подобных требований опасным прецедентом, недопустимым ограничением конкуренции, которое приведет к оттоку молодых ИТ-компаний, активно использующих в разработке СПО, из российской юрисдикции", - говорится в письме РАЭК главе Минцифры. Ассоциация отмечает, что в ряде категорий реестра всегда наблюдался недостаток конкурентных отечественных решений, и введение ограничений на софт, основанный на ПО с открытым кодом, приведет к дальнейшей монополизации рынка ПО.
"Использование СПО в современных реалиях - это не только общепринятая практика для государства и бизнеса, но и средство поддержания конкуренции для молодых компаний, возможность "не изобретать велосипед", но сфокусироваться на разработке именно того функционала и решений, которые бы обеспечили конкурентное преимущество. Это способ обеспечить интероперабельность ПО и соответствие общепринятым международным стандартам, что становится еще более важным в свете Национальной стратегии развития искусственного интеллекта РФ (большинство популярных технологий ИИ построены на инструментах открытого и свободного ПО)", - уверены в РАЭК.
"Таким образом, мы считаем, что ограничение компаний-разработчиков СПО в получении налоговых льгот противоречит государственной политике развития отрасли и приведет к регрессу и ограничению конкуренций в сфере ИТ", - резюмирует РАЭК.
В Минцифры подтвердили РИА Новости получение письма, однако от комментариев воздержались.
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