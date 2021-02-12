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Очевидцы рассказали о моменте взрыва в супермаркете во Владикавказе
Очевидцы рассказали о моменте взрыва в супермаркете во Владикавказе
Владикавказцы, живущие рядом с супермаркетом, где произошел взрыв, рассказали РИА Новости, что после взрыва пошел черный дым, но огня не было, а пожарные... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:42
2021-02-12T13:21
россия
владикавказ
происшествия
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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 фев — РИА Новости. Владикавказцы, живущие рядом с супермаркетом, где произошел взрыв, рассказали РИА Новости, что после взрыва пошел черный дым, но огня не было, а пожарные приехали быстро.Взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Предварительной причиной ЧП, по данным властей, стал взрыв газа. На месте взрыва был найден один человек, он не пострадал.Как рассказал корреспонденту РИА Новости очевидец, он услышал взрыв примерно в 07:20 утра. Второй очевидец уточнил, что взрыв был сильный. "Сильный, да. Дым, конечно, был черный", — рассказал он. "Огня не было", — уточнил мужчина.Очевидцы уточнили, что в их домах нет никаких последствий от взрыва. "Там у нас нет", — пояснил мужчина, отвечая на вопрос о выбитых окнах.Очевидцы также рассказали, что пожарные приехали быстро. "Они здесь были, пожарные приехали быстро", — уточнили они.
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россия, владикавказ, происшествия

Очевидцы рассказали о моменте взрыва в супермаркете во Владикавказе

12:42 12.02.2021 (обновлено: 13:21 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 фев — РИА Новости. Владикавказцы, живущие рядом с супермаркетом, где произошел взрыв, рассказали РИА Новости, что после взрыва пошел черный дым, но огня не было, а пожарные приехали быстро.
Взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Предварительной причиной ЧП, по данным властей, стал взрыв газа. На месте взрыва был найден один человек, он не пострадал.
Как рассказал корреспонденту РИА Новости очевидец, он услышал взрыв примерно в 07:20 утра. Второй очевидец уточнил, что взрыв был сильный. "Сильный, да. Дым, конечно, был черный", — рассказал он. "Огня не было", — уточнил мужчина.
Очевидцы уточнили, что в их домах нет никаких последствий от взрыва. "Там у нас нет", — пояснил мужчина, отвечая на вопрос о выбитых окнах.
Очевидцы также рассказали, что пожарные приехали быстро. "Они здесь были, пожарные приехали быстро", — уточнили они.
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12:21
"Полностью здание сложилось". Взрыв в супермаркете во Владикавказе
 
РоссияВладикавказПроисшествия
 
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