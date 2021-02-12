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Очевидцы рассказали о моменте взрыва в супермаркете во Владикавказе
Очевидцы рассказали о моменте взрыва в супермаркете во Владикавказе
Владикавказцы, живущие рядом с супермаркетом, где произошел взрыв, рассказали РИА Новости, что после взрыва пошел черный дым, но огня не было, а пожарные... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:42
2021-02-12T12:42
2021-02-12T13:21
россия
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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 фев — РИА Новости. Владикавказцы, живущие рядом с супермаркетом, где произошел взрыв, рассказали РИА Новости, что после взрыва пошел черный дым, но огня не было, а пожарные приехали быстро.Взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Предварительной причиной ЧП, по данным властей, стал взрыв газа. На месте взрыва был найден один человек, он не пострадал.Как рассказал корреспонденту РИА Новости очевидец, он услышал взрыв примерно в 07:20 утра. Второй очевидец уточнил, что взрыв был сильный. "Сильный, да. Дым, конечно, был черный", — рассказал он. "Огня не было", — уточнил мужчина.Очевидцы уточнили, что в их домах нет никаких последствий от взрыва. "Там у нас нет", — пояснил мужчина, отвечая на вопрос о выбитых окнах.Очевидцы также рассказали, что пожарные приехали быстро. "Они здесь были, пожарные приехали быстро", — уточнили они.
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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 фев — РИА Новости. Владикавказцы, живущие рядом с супермаркетом, где произошел взрыв, рассказали РИА Новости, что после взрыва пошел черный дым, но огня не было, а пожарные приехали быстро.
Взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
. Предварительной причиной ЧП, по данным властей, стал взрыв газа. На месте взрыва был найден один человек, он не пострадал.
Как рассказал корреспонденту РИА Новости очевидец, он услышал взрыв примерно в 07:20 утра. Второй очевидец уточнил, что взрыв был сильный. "Сильный, да. Дым, конечно, был черный", — рассказал он. "Огня не было", — уточнил мужчина.
Очевидцы уточнили, что в их домах нет никаких последствий от взрыва. "Там у нас нет", — пояснил мужчина, отвечая на вопрос о выбитых окнах.
Очевидцы также рассказали, что пожарные приехали быстро. "Они здесь были, пожарные приехали быстро", — уточнили они.