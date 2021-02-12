У Бабушкинского суда неизвестный залез на дерево и кричал в мегафон
14:47 12.02.2021 (обновлено: 15:24 12.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов со служебными собаками у здания Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мужчина средних лет залез на дерево у здания Бабушкинского суда, в котором слушается дело Алексея Навального о клевете на ветерана, и минут 20 просидел на нем, выкрикивая лозунги, а после того, как он слез, его задержали полицейские, передаёт корреспондент РИА Новости.
Примерно в 14.40 мужчина залез на дерево напротив суда и начал говорить в мегафон. Он сообщил, что никогда не был в космосе или на войне, ничего не изобрел, но старался жить честно. Затем поблагодарил всех, кто пришёл к зданию суда, сказал, что ему больно смотреть на то, что происходит в России, и вспомнил телеведущего Владимира Соловьева.
Полицейские сначала не реагировали, потом начали просить его спуститься, предупреждая, чтобы он слезал с дерева осторожно. Чуть позже правоохранители в мегафон предупредили, что гражданин нарушает общественный порядок и что ему следует слезть.
Пока мужчина был на дереве, полицейские задержали одного по виду нетрезвого человека, который пытался их снимать, тыкая телефоном в лицо.
После того, как мужчина с мегафоном спустился с дерева, полицейские увели и его в автозак.