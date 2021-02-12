https://ria.ru/20210212/obschestvo-1597219742.html

У Бабушкинского суда неизвестный залез на дерево и кричал в мегафон

У Бабушкинского суда неизвестный залез на дерево и кричал в мегафон

Мужчина средних лет залез на дерево у здания Бабушкинского суда, в котором слушается дело Алексея Навального о клевете на ветерана, и минут 20 просидел на нем,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:47

2021-02-12T14:47

2021-02-12T15:24

россия

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мужчина средних лет залез на дерево у здания Бабушкинского суда, в котором слушается дело Алексея Навального о клевете на ветерана, и минут 20 просидел на нем, выкрикивая лозунги, а после того, как он слез, его задержали полицейские, передаёт корреспондент РИА Новости.Примерно в 14.40 мужчина залез на дерево напротив суда и начал говорить в мегафон. Он сообщил, что никогда не был в космосе или на войне, ничего не изобрел, но старался жить честно. Затем поблагодарил всех, кто пришёл к зданию суда, сказал, что ему больно смотреть на то, что происходит в России, и вспомнил телеведущего Владимира Соловьева.Полицейские сначала не реагировали, потом начали просить его спуститься, предупреждая, чтобы он слезал с дерева осторожно. Чуть позже правоохранители в мегафон предупредили, что гражданин нарушает общественный порядок и что ему следует слезть.Пока мужчина был на дереве, полицейские задержали одного по виду нетрезвого человека, который пытался их снимать, тыкая телефоном в лицо.После того, как мужчина с мегафоном спустился с дерева, полицейские увели и его в автозак.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597202318.html

россия

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россия, алексей навальный, происшествия