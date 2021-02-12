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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/nyu-york-1597234992.html
Губернатора Нью-Йорка обвинили в сокрытии числа жертв COVID-19
Губернатора Нью-Йорка обвинили в сокрытии числа жертв COVID-19
Республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк потребовали отставки губернатора Эндрю Куомо в связи с сообщениями о том, что он якобы препятствовал... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:17
2021-02-12T16:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
коронавирусы
дональд трамп
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк потребовали отставки губернатора Эндрю Куомо в связи с сообщениями о том, что он якобы препятствовал разглашению информации о летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых, сообщает издание Politico.Ранее издание New York Post сообщило, что старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза в ходе видеоконференции извинилась перед лидерами демократов штата за сокрытие информации о летальных случаях в связи с COVID-19 в домах престарелых. По ее словам, администрация Куомо отклонила запрос законодателей относительно статистики по COVID-19 в августе прошлого года, так как "примерно в это же время" бывший президент США Дональд Трамп атаковал губернаторов-демократов из-за высокого показателя летальности в домах престарелых и дал указание министерству юстиции провести соответствующие проверки. При этом, как напоминает издание Politico, мартовское указание Куомо, призывающее дома престарелых принимать пациентов с положительным результатом теста на COVID-19, подвергалось серьезной критике и расценивалось некоторыми как причина высокой смертности в этих учреждениях.Как указывает Politico, после сообщения New York Post почти каждый республиканец в штате обрушился с критикой в адрес Куомо."Дискуссии относительно привлечения (Куомо - ред.) к ответственности и импичмента должны начаться немедленно… Если губернатор вовлечен, он должен быть немедленно освобожден от должности", - заявил председатель Республиканской партии в штате Нью-Йорк Ник Лэнгуорти, слова которого приводит издание.Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.
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коронавирус covid-19, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), коронавирусы, дональд трамп, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире

Губернатора Нью-Йорка обвинили в сокрытии числа жертв COVID-19

16:17 12.02.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк потребовали отставки губернатора Эндрю Куомо в связи с сообщениями о том, что он якобы препятствовал разглашению информации о летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых, сообщает издание Politico.
Ранее издание New York Post сообщило, что старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза в ходе видеоконференции извинилась перед лидерами демократов штата за сокрытие информации о летальных случаях в связи с COVID-19 в домах престарелых. По ее словам, администрация Куомо отклонила запрос законодателей относительно статистики по COVID-19 в августе прошлого года, так как "примерно в это же время" бывший президент США Дональд Трамп атаковал губернаторов-демократов из-за высокого показателя летальности в домах престарелых и дал указание министерству юстиции провести соответствующие проверки. При этом, как напоминает издание Politico, мартовское указание Куомо, призывающее дома престарелых принимать пациентов с положительным результатом теста на COVID-19, подвергалось серьезной критике и расценивалось некоторыми как причина высокой смертности в этих учреждениях.
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Как указывает Politico, после сообщения New York Post почти каждый республиканец в штате обрушился с критикой в адрес Куомо.
"Дискуссии относительно привлечения (Куомо - ред.) к ответственности и импичмента должны начаться немедленно… Если губернатор вовлечен, он должен быть немедленно освобожден от должности", - заявил председатель Республиканской партии в штате Нью-Йорк Ник Лэнгуорти, слова которого приводит издание.
Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыДональд ТрампНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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