Губернатора Нью-Йорка обвинили в сокрытии числа жертв COVID-19
© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк потребовали отставки губернатора Эндрю Куомо в связи с сообщениями о том, что он якобы препятствовал разглашению информации о летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых, сообщает издание Politico.
Ранее издание New York Post сообщило, что старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза в ходе видеоконференции извинилась перед лидерами демократов штата за сокрытие информации о летальных случаях в связи с COVID-19 в домах престарелых. По ее словам, администрация Куомо отклонила запрос законодателей относительно статистики по COVID-19 в августе прошлого года, так как "примерно в это же время" бывший президент США Дональд Трамп атаковал губернаторов-демократов из-за высокого показателя летальности в домах престарелых и дал указание министерству юстиции провести соответствующие проверки. При этом, как напоминает издание Politico, мартовское указание Куомо, призывающее дома престарелых принимать пациентов с положительным результатом теста на COVID-19, подвергалось серьезной критике и расценивалось некоторыми как причина высокой смертности в этих учреждениях.
Как указывает Politico, после сообщения New York Post почти каждый республиканец в штате обрушился с критикой в адрес Куомо.
"Дискуссии относительно привлечения (Куомо - ред.) к ответственности и импичмента должны начаться немедленно… Если губернатор вовлечен, он должен быть немедленно освобожден от должности", - заявил председатель Республиканской партии в штате Нью-Йорк Ник Лэнгуорти, слова которого приводит издание.
Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.