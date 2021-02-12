https://ria.ru/20210212/nyu-york-1597234992.html

Губернатора Нью-Йорка обвинили в сокрытии числа жертв COVID-19

Губернатора Нью-Йорка обвинили в сокрытии числа жертв COVID-19

Республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк потребовали отставки губернатора Эндрю Куомо в связи с сообщениями о том, что он якобы препятствовал... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:17

2021-02-12T16:17

2021-02-12T16:17

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк потребовали отставки губернатора Эндрю Куомо в связи с сообщениями о том, что он якобы препятствовал разглашению информации о летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых, сообщает издание Politico.Ранее издание New York Post сообщило, что старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза в ходе видеоконференции извинилась перед лидерами демократов штата за сокрытие информации о летальных случаях в связи с COVID-19 в домах престарелых. По ее словам, администрация Куомо отклонила запрос законодателей относительно статистики по COVID-19 в августе прошлого года, так как "примерно в это же время" бывший президент США Дональд Трамп атаковал губернаторов-демократов из-за высокого показателя летальности в домах престарелых и дал указание министерству юстиции провести соответствующие проверки. При этом, как напоминает издание Politico, мартовское указание Куомо, призывающее дома престарелых принимать пациентов с положительным результатом теста на COVID-19, подвергалось серьезной критике и расценивалось некоторыми как причина высокой смертности в этих учреждениях.Как указывает Politico, после сообщения New York Post почти каждый республиканец в штате обрушился с критикой в адрес Куомо."Дискуссии относительно привлечения (Куомо - ред.) к ответственности и импичмента должны начаться немедленно… Если губернатор вовлечен, он должен быть немедленно освобожден от должности", - заявил председатель Республиканской партии в штате Нью-Йорк Ник Лэнгуорти, слова которого приводит издание.Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.

https://ria.ru/20210211/koronavirus-1597048552.html

нью-йорк (штат)

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