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Китайский новый год

Китайский новый год - РИА Новости, 19.07.2021

Китайский новый год

По традиции новым годом в Китае является праздник весны (Чуньцзе), который ежегодно отмечается по лунному календарю. РИА Новости, 19.07.2021

2021-02-12T02:41

2021-02-12T02:41

2021-07-19T14:09

справки

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По традиции новым годом в Китае является праздник весны (Чуньцзе), который ежегодно отмечается по лунному календарю.Первоначально в стране праздник весны всегда считался новым годом. После Синхайской революции 1911 года (когда была свергнута династия Цинов) лунный календарь в стране официально был заменен на солнечный (европейский), по которому 1 января каждого года стали называть новым годом, тогда как прежний новый год по лунному календарю стал праздником весны. Однако китайский народ по традиции встречает праздник весны более торжественно и с большей радостью, чем новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны – крестьяне, которые по традиции продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно переплетаются с лунным календарем. Некоторые люди по-прежнему встречу праздника весны называют "встречей нового года".Китайский Новый год также официально отмечается в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Брунее, на Филиппинах и Маврикии.Фиксированной даты у праздника нет. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля. Наступление 2021 года (4719 года по китайскому календарю) приходится на 12 января. Чуньцзе – семейный праздник. Миллионы китайцев возвращаются в свои родные города, чтобы встретить новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае получил специальное название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением.По предположениям ученых, история праздника насчитывает более тысячи лет. Он всегда был богат разнообразными обычаями, некоторые из которых сохранились и сегодня.На восьмой день последнего месяца по лунному календарю во многих домах готовят ароматную кашу – "лабачжоу", в состав которой входят восемь видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна иовлевых слез, финики, семена лотоса, красные бобы, плоды "лунъянь", семя гинкго.Двадцать третий день последнего месяца по лунному календарю называют в народе "сяонянь" (т.е. "малый новый год"). Люди, строго следующие традициям, совершают жертвоприношение божеству домашнего очага. В наши дни большинство людей символично накрывают праздничной стол для себя.Справив "сяонянь", китайцы готовятся к встрече нового года. До наступления праздника необходимо навести в доме порядок, постирать одежду и постельное белье. До настоящего времени в Китае сохраняет большую популярность обычай вывешивания парных надписей у входа в дом. Парные надписи исполняются в каллиграфической манере, как правило, черной тушью по бумаге красного цвета, и содержат пожелания долголетия или счастья в новом году.Почти каждая городская или сельская семья вывешивает на дверях иероглиф "Фу" – "счастье". Нередко иероглиф "Фу" вывешивается в перевернутом виде, что означает "приход счастья".Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают бумажными узорами. Стены комнат украшаются яркими новогодними картинами, которые символизируют пожелание счастья и богатства.Ночь под китайский новый год называют также "ночью встречи после разлуки". Для китайцев это самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. На столе обязательно должны быть блюда из рыбы "юй" и "доуфу" – соевый творог, произношение которых созвучно слову "достаток". На севере Китая на новый год принято есть пельмени, а на юге – "няньгао" (ломтики, приготовленные из клейкого риса). Северяне отдают предпочтение пельменям, потому что, во-первых, на китайском языке слово "цзяоцзы", т.е. "пельмени" созвучно со словами "проводы старого и встреча нового"; во-вторых, пельмени напоминают своей формой традиционные слитки из золота и серебра и символизируют пожелание богатства. По той же причине южане едят "няньгао", символизирующие улучшение жизни с каждым годом. По традиции в новогоднюю ночь люди не спят и бодрствуют до утра.На Чуньцзе принято дарить "ясуйцянь" – карманные деньги в специальном красном конверте. По традиции, их дарят детям, которые пришли в дом в первые 15 дней нового года. Во время праздников проводятся шумные народные гулянья и ярмарки с исполнением танцев драконов и львов.Раньше одним из непременных обычаев Чуньцзе было зажигание хлопушек и петард. Оглушительный треск хлопушек должен был напугать и выгнать прочь "злых духов", принести счастье и удачу. Однако из-за загрязненного воздуха китайской столицы и других городов и районов страны власти ввели ограничения на многовековую традицию.Атмосфера праздника продолжается почти полмесяца, после чего китайцы отмечают другой праздник – Юаньсяоцзе (Праздник фонарей), который и завершает новогодние празднества.В 2020 и 2021 года в связи с пандемией нового коронавируса в Китае действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Граждан призывают отказаться от поездок и встречать новый год там, где они находятся. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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