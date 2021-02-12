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Названы самые недовольные Евросоюзом страны
Названы самые недовольные Евросоюзом страны
Жители Финляндии, Испании и Греции больше других представителей стран Евросоюза убеждены в том, что ЕС движется в неправильном направлении, свидетельствуют... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:36
2021-02-12T19:26
евросоюз
финляндия
греция
испания
в мире
политика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Жители Финляндии, Испании и Греции больше других представителей стран Евросоюза убеждены в том, что ЕС движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные опроса Parlemeter, которые приводятся в сообщении Европарламента.Опрос проводился на фоне появления финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса и "распространения пессимистических настроений по поводу экономики". По данным специалистов, в целом 39% респондентов сказали, что ЕС движется в правильном направлении, что на 7% выше, чем осенью 2019 года.При этом доля респондентов, считающих, что ЕС идет в неверном направлении, выше и составляет 45%, этот показатель в последние годы стабилен. В возрастной группе от 40 до 54 лет ответивших таким образом 49%.В десятку стран с наибольшей долей ответивших, что ЕС идет "в неправильном направлении", входят Финляндия (60%), Испания (59%), Греция (56%), Франция (54%), Чехия (53%), Швеция (51%) и ряд других европейских государств.При этом доля европейцев, оценивающих положительно членство своих стран в ЕС, достигла рекордно высокого уровня – 63%. В целом 72% опрошенных говорят, что их страна выиграла от членства в Евросоюзе.Опрос проводился с 20 ноября по 21 декабря 2020 года, в нем приняли участие 27,2 тысячи человек старше 15 лет из 27 стран-членов Евросоюза.
https://ria.ru/20210212/druzya-1597187417.html
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евросоюз, финляндия, греция, испания, в мире, политика

Названы самые недовольные Евросоюзом страны

14:36 12.02.2021 (обновлено: 19:26 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Жители Финляндии, Испании и Греции больше других представителей стран Евросоюза убеждены в том, что ЕС движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные опроса Parlemeter, которые приводятся в сообщении Европарламента.
Опрос проводился на фоне появления финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса и "распространения пессимистических настроений по поводу экономики". По данным специалистов, в целом 39% респондентов сказали, что ЕС движется в правильном направлении, что на 7% выше, чем осенью 2019 года.
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Лавров отказался назвать имена друзей в ЕС, боясь "спалить хороших ребят"
При этом доля респондентов, считающих, что ЕС идет в неверном направлении, выше и составляет 45%, этот показатель в последние годы стабилен. В возрастной группе от 40 до 54 лет ответивших таким образом 49%.
В десятку стран с наибольшей долей ответивших, что ЕС идет "в неправильном направлении", входят Финляндия (60%), Испания (59%), Греция (56%), Франция (54%), Чехия (53%), Швеция (51%) и ряд других европейских государств.
При этом доля европейцев, оценивающих положительно членство своих стран в ЕС, достигла рекордно высокого уровня – 63%. В целом 72% опрошенных говорят, что их страна выиграла от членства в Евросоюзе.
Опрос проводился с 20 ноября по 21 декабря 2020 года, в нем приняли участие 27,2 тысячи человек старше 15 лет из 27 стран-членов Евросоюза.
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