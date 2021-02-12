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В Совфеде прокомментировали назначение нового главы ПФР
В Совфеде прокомментировали назначение нового главы ПФР
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не ожидает изменений в работе Пенсионного фонда России в связи с перестановками в руководстве... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:08
2021-02-12T11:08
россия
андрей кигим
пенсионный фонд рф
максим топилин
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не ожидает изменений в работе Пенсионного фонда России в связи с перестановками в руководстве организации.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР, новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования."Не думаю, что будет смена парадигмы в работе Пенсионного фонда России", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.Он отметил, что и Топилин, и Кигим - оба руководители высокого класса, профессионалы, которые не один год занимаются вопросами социального страхования. "И то, что один профессионал сменяет другого на этом посту, говорит о преемственности в работе Пенсионного фонда", - сказал законодатель.Рязанский назвал Топилина системно работающим профессионалом, обладающего большими знаниями, опытом управления, и пожелал ему хороших перспектив в профессиональном развитии.Смену в руководстве ПФР Рязанский связал с возможными функциональными изменениями в деятельности ПФР и ПСС.Со своим коллегой согласна и замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. Говоря о Кигиме, она отметила, что "это человек, который давно работает в системе социального страхования, с его назначением на пост главы ПФР пенсионное страхование получит дальнейшее развитие".
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россия, андрей кигим, пенсионный фонд рф, максим топилин, общество

В Совфеде прокомментировали назначение нового главы ПФР

11:08 12.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда РФ в Москве
Табличка на здании Пенсионного фонда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не ожидает изменений в работе Пенсионного фонда России в связи с перестановками в руководстве организации.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР, новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования.
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"Не думаю, что будет смена парадигмы в работе Пенсионного фонда России", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.
Он отметил, что и Топилин, и Кигим - оба руководители высокого класса, профессионалы, которые не один год занимаются вопросами социального страхования. "И то, что один профессионал сменяет другого на этом посту, говорит о преемственности в работе Пенсионного фонда", - сказал законодатель.
Рязанский назвал Топилина системно работающим профессионалом, обладающего большими знаниями, опытом управления, и пожелал ему хороших перспектив в профессиональном развитии.
"Кигим хорошо знает всю систему социального страхования, систему взаимоотношений социального блока", - сказал он.
Смену в руководстве ПФР Рязанский связал с возможными функциональными изменениями в деятельности ПФР и ПСС.
Со своим коллегой согласна и замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. Говоря о Кигиме, она отметила, что "это человек, который давно работает в системе социального страхования, с его назначением на пост главы ПФР пенсионное страхование получит дальнейшее развитие".
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин - РИА Новости, 1920, 23.01.2020
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Биография Максима Топилина
 
РоссияАндрей КигимПенсионный фонд РФМаксим ТопилинОбщество
 
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