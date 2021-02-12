https://ria.ru/20210212/naznachenie-1597163546.html

В Совфеде прокомментировали назначение нового главы ПФР

В Совфеде прокомментировали назначение нового главы ПФР

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не ожидает изменений в работе Пенсионного фонда России в связи с перестановками в руководстве... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:08

2021-02-12T11:08

2021-02-12T11:08

россия

андрей кигим

пенсионный фонд рф

максим топилин

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не ожидает изменений в работе Пенсионного фонда России в связи с перестановками в руководстве организации.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР, новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования."Не думаю, что будет смена парадигмы в работе Пенсионного фонда России", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.Он отметил, что и Топилин, и Кигим - оба руководители высокого класса, профессионалы, которые не один год занимаются вопросами социального страхования. "И то, что один профессионал сменяет другого на этом посту, говорит о преемственности в работе Пенсионного фонда", - сказал законодатель.Рязанский назвал Топилина системно работающим профессионалом, обладающего большими знаниями, опытом управления, и пожелал ему хороших перспектив в профессиональном развитии.Смену в руководстве ПФР Рязанский связал с возможными функциональными изменениями в деятельности ПФР и ПСС.Со своим коллегой согласна и замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. Говоря о Кигиме, она отметила, что "это человек, который давно работает в системе социального страхования, с его назначением на пост главы ПФР пенсионное страхование получит дальнейшее развитие".

https://ria.ru/20201124/pensii-1586053522.html

https://ria.ru/20200123/1563767385.html

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россия, андрей кигим, пенсионный фонд рф, максим топилин, общество