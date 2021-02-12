https://ria.ru/20210212/naznachenie-1597163546.html
В Совфеде прокомментировали назначение нового главы ПФР
В Совфеде прокомментировали назначение нового главы ПФР
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не ожидает изменений в работе Пенсионного фонда России в связи с перестановками в руководстве... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:08
2021-02-12T11:08
2021-02-12T11:08
россия
андрей кигим
пенсионный фонд рф
максим топилин
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не ожидает изменений в работе Пенсионного фонда России в связи с перестановками в руководстве организации.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР, новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования."Не думаю, что будет смена парадигмы в работе Пенсионного фонда России", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.Он отметил, что и Топилин, и Кигим - оба руководители высокого класса, профессионалы, которые не один год занимаются вопросами социального страхования. "И то, что один профессионал сменяет другого на этом посту, говорит о преемственности в работе Пенсионного фонда", - сказал законодатель.Рязанский назвал Топилина системно работающим профессионалом, обладающего большими знаниями, опытом управления, и пожелал ему хороших перспектив в профессиональном развитии.Смену в руководстве ПФР Рязанский связал с возможными функциональными изменениями в деятельности ПФР и ПСС.Со своим коллегой согласна и замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. Говоря о Кигиме, она отметила, что "это человек, который давно работает в системе социального страхования, с его назначением на пост главы ПФР пенсионное страхование получит дальнейшее развитие".
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россия, андрей кигим, пенсионный фонд рф, максим топилин, общество
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не ожидает изменений в работе Пенсионного фонда России
в связи с перестановками в руководстве организации.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
освободил Максима Топилина
от должности главы ПФР
, новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим
, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования.
"Не думаю, что будет смена парадигмы в работе Пенсионного фонда России", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.
Он отметил, что и Топилин, и Кигим - оба руководители высокого класса, профессионалы, которые не один год занимаются вопросами социального страхования. "И то, что один профессионал сменяет другого на этом посту, говорит о преемственности в работе Пенсионного фонда", - сказал законодатель.
Рязанский назвал Топилина системно работающим профессионалом, обладающего большими знаниями, опытом управления, и пожелал ему хороших перспектив в профессиональном развитии.
"Кигим хорошо знает всю систему социального страхования, систему взаимоотношений социального блока", - сказал он.
Смену в руководстве ПФР Рязанский связал с возможными функциональными изменениями в деятельности ПФР и ПСС.
Со своим коллегой согласна и замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. Говоря о Кигиме, она отметила, что "это человек, который давно работает в системе социального страхования, с его назначением на пост главы ПФР пенсионное страхование получит дальнейшее развитие".