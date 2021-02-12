https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597249628.html

Материалы по делу Навального о клевете заняли шесть томов

Материалы по делу Навального о клевете заняли шесть томов

Материалы по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, заняли шесть томов, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:19

2021-02-12T17:19

2021-02-12T17:19

россия

алексей навальный

москва

германия

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Материалы по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, заняли шесть томов, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Письменные доказательства, в том числе результаты экспертизы, разместились в шести томах, на их оглашение у гособвинителя ушло два часа.После этого суд решил допросить эксперта со стороны обвинения, которая проводила лингвистическое исследование по делу.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

https://ria.ru/20210212/zasedanie-1597190413.html

россия

москва

германия

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россия, алексей навальный, москва, германия, происшествия