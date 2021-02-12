https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597249628.html
Материалы по делу Навального о клевете заняли шесть томов
Материалы по делу Навального о клевете заняли шесть томов
Материалы по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, заняли шесть томов, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:19
2021-02-12T17:19
2021-02-12T17:19
россия
алексей навальный
москва
германия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172208_0:43:935:569_1920x0_80_0_0_0eed3d6358bbadfb89443f8b2286ea34.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Материалы по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, заняли шесть томов, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Письменные доказательства, в том числе результаты экспертизы, разместились в шести томах, на их оглашение у гособвинителя ушло два часа.После этого суд решил допросить эксперта со стороны обвинения, которая проводила лингвистическое исследование по делу.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
https://ria.ru/20210212/zasedanie-1597190413.html
россия
москва
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172208_61:0:876:611_1920x0_80_0_0_b5ea253be0ebe255c6d4e5674d8b20ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей навальный, москва, германия, происшествия