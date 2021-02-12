Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597249628.html
Материалы по делу Навального о клевете заняли шесть томов
Материалы по делу Навального о клевете заняли шесть томов
Материалы по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, заняли шесть томов, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:19
2021-02-12T17:19
россия
алексей навальный
москва
германия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172208_0:43:935:569_1920x0_80_0_0_0eed3d6358bbadfb89443f8b2286ea34.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Материалы по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, заняли шесть томов, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Письменные доказательства, в том числе результаты экспертизы, разместились в шести томах, на их оглашение у гособвинителя ушло два часа.После этого суд решил допросить эксперта со стороны обвинения, которая проводила лингвистическое исследование по делу.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
https://ria.ru/20210212/zasedanie-1597190413.html
россия
москва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172208_61:0:876:611_1920x0_80_0_0_b5ea253be0ebe255c6d4e5674d8b20ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей навальный, москва, германия, происшествия

Материалы по делу Навального о клевете заняли шесть томов

17:19 12.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Материалы по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, заняли шесть томов, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
Письменные доказательства, в том числе результаты экспертизы, разместились в шести томах, на их оглашение у гособвинителя ушло два часа.
После этого суд решил допросить эксперта со стороны обвинения, которая проводила лингвистическое исследование по делу.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 16:25
В Евросоюзе объяснили присутствие дипломатов на суде по делу Навального
 
РоссияАлексей НавальныйМоскваГерманияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10На Калужском шоссе в Москве затруднен проезд фур
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
02:25Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона
Лента новостейМолния