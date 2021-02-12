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Судья сделала очередное замечание Навальному за выкрик в адрес прокурора
Судья сделала очередное замечание Навальному за выкрик в адрес прокурора
Судья сделала замечание Алексею Навальному, который попросил прокурора "не облизывать пальцы", пока та зачитывает материалы дела, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:39
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алексей навальный
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судья сделала замечание Алексею Навальному, который попросил прокурора "не облизывать пальцы", пока та зачитывает материалы дела, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Ранее на заседании Навальный получил от судьи множество замечаний за фамильярное обращение к участникам процесса. Самого потерпевшего он называл "куклой", внука ветерана обвинял в "торговле дедом", обращался к прокурору "дорогая моя" и грозился удалить судью. Замечания получали и его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
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россия, германия, алексей навальный, москва

Судья сделала очередное замечание Навальному за выкрик в адрес прокурора

16:39 12.02.2021 (обновлено: 19:10 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судья сделала замечание Алексею Навальному, который попросил прокурора "не облизывать пальцы", пока та зачитывает материалы дела, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.

"Извините, а можно прокурора попросить не облизывать пальцы, когда она страницы переворачивает. Не могу уже смотреть на это", — прервал Навальный оглашение письменных доказательств дела, на что судья сделала ему очередное замечание.

Ранее на заседании Навальный получил от судьи множество замечаний за фамильярное обращение к участникам процесса. Самого потерпевшего он называл "куклой", внука ветерана обвинял в "торговле дедом", обращался к прокурору "дорогая моя" и грозился удалить судью. Замечания получали и его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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