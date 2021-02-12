https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597240329.html

Судья сделала очередное замечание Навальному за выкрик в адрес прокурора

Судья сделала очередное замечание Навальному за выкрик в адрес прокурора

Судья сделала замечание Алексею Навальному, который попросил прокурора "не облизывать пальцы", пока та зачитывает материалы дела, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:39

2021-02-12T16:39

2021-02-12T19:10

россия

германия

алексей навальный

москва

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судья сделала замечание Алексею Навальному, который попросил прокурора "не облизывать пальцы", пока та зачитывает материалы дела, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Ранее на заседании Навальный получил от судьи множество замечаний за фамильярное обращение к участникам процесса. Самого потерпевшего он называл "куклой", внука ветерана обвинял в "торговле дедом", обращался к прокурору "дорогая моя" и грозился удалить судью. Замечания получали и его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

https://ria.ru/20210212/zasedanie-1597190413.html

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россия, германия, алексей навальный, москва