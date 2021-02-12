Судья сделала очередное замечание Навальному за выкрик в адрес прокурора
16:39 12.02.2021 (обновлено: 19:10 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судья сделала замечание Алексею Навальному, который попросил прокурора "не облизывать пальцы", пока та зачитывает материалы дела, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
"Извините, а можно прокурора попросить не облизывать пальцы, когда она страницы переворачивает. Не могу уже смотреть на это", — прервал Навальный оглашение письменных доказательств дела, на что судья сделала ему очередное замечание.
Ранее на заседании Навальный получил от судьи множество замечаний за фамильярное обращение к участникам процесса. Самого потерпевшего он называл "куклой", внука ветерана обвинял в "торговле дедом", обращался к прокурору "дорогая моя" и грозился удалить судью. Замечания получали и его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.