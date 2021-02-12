https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597204787.html

На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана

На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана

Врач из поликлиники Сархан Кичибеков во время допроса в суде по делу Алексея Навального о клевете на ветерана заявил, что боли в сердце у ветерана возникли... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:46

2021-02-12T13:46

2021-02-12T14:18

россия

ив роше

владимир путин

германия

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врач из поликлиники Сархан Кичибеков во время допроса в суде по делу Алексея Навального о клевете на ветерана заявил, что боли в сердце у ветерана возникли из-за эмоционального напряжения.Ранее сиделка ветерана Игната Артеменко сообщила суду о его переживаниях в связи с комментариями Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. На следующий день ветерану пришлось вызвать скорую помощь."Я 9 июня приехал на дом к Игнату Артеменко по вызову. Меня встретил его внук, там была сиделка и сам пациент, он находился в лежачем положении. Артеменко жаловался на боли в области сердца. Я поинтересовался о причинах боли, пациент отметил, что боли возникли на фоне эмоционального напряжения", - сказал Кичибеков в суде.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597171785.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596217170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, владимир путин, германия, алексей навальный, происшествия