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На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана
На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана
Врач из поликлиники Сархан Кичибеков во время допроса в суде по делу Алексея Навального о клевете на ветерана заявил, что боли в сердце у ветерана возникли... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:46
2021-02-12T14:18
россия
ив роше
владимир путин
германия
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врач из поликлиники Сархан Кичибеков во время допроса в суде по делу Алексея Навального о клевете на ветерана заявил, что боли в сердце у ветерана возникли из-за эмоционального напряжения.Ранее сиделка ветерана Игната Артеменко сообщила суду о его переживаниях в связи с комментариями Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. На следующий день ветерану пришлось вызвать скорую помощь."Я 9 июня приехал на дом к Игнату Артеменко по вызову. Меня встретил его внук, там была сиделка и сам пациент, он находился в лежачем положении. Артеменко жаловался на боли в области сердца. Я поинтересовался о причинах боли, пациент отметил, что боли возникли на фоне эмоционального напряжения", - сказал Кичибеков в суде.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
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россия, ив роше, владимир путин, германия, алексей навальный, происшествия

На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана

13:46 12.02.2021 (обновлено: 14:18 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врач из поликлиники Сархан Кичибеков во время допроса в суде по делу Алексея Навального о клевете на ветерана заявил, что боли в сердце у ветерана возникли из-за эмоционального напряжения.
Ранее сиделка ветерана Игната Артеменко сообщила суду о его переживаниях в связи с комментариями Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. На следующий день ветерану пришлось вызвать скорую помощь.
Кадры с Навальным из зала суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
11:48
Ветеран отказался участвовать в заседании суда из-за поведения Навального
"Я 9 июня приехал на дом к Игнату Артеменко по вызову. Меня встретил его внук, там была сиделка и сам пациент, он находился в лежачем положении. Артеменко жаловался на боли в области сердца. Я поинтересовался о причинах боли, пациент отметил, что боли возникли на фоне эмоционального напряжения", - сказал Кичибеков в суде.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:38
Сиделка рассказала о реакции ветерана на комментарий Навального
 
РоссияИв РошеВладимир ПутинГерманияАлексей НавальныйПроисшествия
 
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