Суд запретил Навальному продолжать допрос внука ветерана
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда МосквыАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд запретил Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на ветерана Игната Артеменко, продолжать допрос его внука из-за некорректных высказываний и вопросов, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Ранее суд из-за некорректных высказываний Навального в адрес внука Артеменко, которого он называл "торговцем дедом", объявил перерыв, дав подсудимому время успокоиться.
Заседание и допрос возобновились после перерыва. Первым же вопросом Навального стало уточнение - хорошо ли внуку ветерана кататься на кабриолете.
"Навальный не перешел к постановке к свидетелю вопросов, касающихся его обвинения, и использовал оскорбительные формулировки. Судья считает, что Навальный злоупотребил своим правом на задавание вопросов. Суд приходит к выводу о необходимости прекращении допроса", - решила судья.
Допрос внука на этом завершили, перейдя к другим свидетелям.
Навальный выразил недовольство таким решением, чем заработал очередное замечание.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.