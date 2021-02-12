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Суд запретил Навальному продолжать допрос внука ветерана
Суд запретил Навальному продолжать допрос внука ветерана
Суд запретил Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на ветерана Игната Артеменко, продолжать допрос его внука из-за некорректных высказываний и вопросов,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:16
2021-02-12T13:16
россия
алексей навальный
германия
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд запретил Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на ветерана Игната Артеменко, продолжать допрос его внука из-за некорректных высказываний и вопросов, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Ранее суд из-за некорректных высказываний Навального в адрес внука Артеменко, которого он называл "торговцем дедом", объявил перерыв, дав подсудимому время успокоиться.Заседание и допрос возобновились после перерыва. Первым же вопросом Навального стало уточнение - хорошо ли внуку ветерана кататься на кабриолете.Допрос внука на этом завершили, перейдя к другим свидетелям.Навальный выразил недовольство таким решением, чем заработал очередное замечание.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
https://ria.ru/20210212/zamechaniya-1597194964.html
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россия, алексей навальный, германия, общество

Суд запретил Навальному продолжать допрос внука ветерана

13:16 12.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда МосквыАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд запретил Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на ветерана Игната Артеменко, продолжать допрос его внука из-за некорректных высказываний и вопросов, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Ранее суд из-за некорректных высказываний Навального в адрес внука Артеменко, которого он называл "торговцем дедом", объявил перерыв, дав подсудимому время успокоиться.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
13:13
Навальный получил более десяти замечаний от судьи за оскорбления
Заседание и допрос возобновились после перерыва. Первым же вопросом Навального стало уточнение - хорошо ли внуку ветерана кататься на кабриолете.
"Навальный не перешел к постановке к свидетелю вопросов, касающихся его обвинения, и использовал оскорбительные формулировки. Судья считает, что Навальный злоупотребил своим правом на задавание вопросов. Суд приходит к выводу о необходимости прекращении допроса", - решила судья.
Допрос внука на этом завершили, перейдя к другим свидетелям.
Навальный выразил недовольство таким решением, чем заработал очередное замечание.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12:43
На суде по делу Навального обнародовали подписанное ветераном заявление
 
РоссияАлексей НавальныйГерманияОбщество
 
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