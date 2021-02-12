https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597196010.html

Суд запретил Навальному продолжать допрос внука ветерана

Суд запретил Навальному продолжать допрос внука ветерана

Суд запретил Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на ветерана Игната Артеменко, продолжать допрос его внука из-за некорректных высказываний и вопросов,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:16

2021-02-12T13:16

2021-02-12T13:16

россия

алексей навальный

германия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597181734_0:129:3021:1828_1920x0_80_0_0_87e3f36a26a0861524dc48b016a39037.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд запретил Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на ветерана Игната Артеменко, продолжать допрос его внука из-за некорректных высказываний и вопросов, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Ранее суд из-за некорректных высказываний Навального в адрес внука Артеменко, которого он называл "торговцем дедом", объявил перерыв, дав подсудимому время успокоиться.Заседание и допрос возобновились после перерыва. Первым же вопросом Навального стало уточнение - хорошо ли внуку ветерана кататься на кабриолете.Допрос внука на этом завершили, перейдя к другим свидетелям.Навальный выразил недовольство таким решением, чем заработал очередное замечание.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

https://ria.ru/20210212/zamechaniya-1597194964.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597185801.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, германия, общество