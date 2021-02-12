https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597186906.html

Суд объявил перерыв из-за неуважительного поведения Навального

Суд объявил перерыв из-за неуважительного поведения Навального

Судья объявила перерыв в заседании по уголовному делу против Алексея Навального о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:50

2021-02-12T12:50

2021-02-12T12:50

россия

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Судья объявила перерыв в заседании по уголовному делу против Алексея Навального о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Подсудимый ведет себя неуважительно по отношению к участникам процесса, судом объявляется перерыв в судебном заседании", - сказала судья Вера Акимова.До этого Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний.В перерыве, как передает корреспондент РИА Новости, адвокаты вышли покурить во двор, там им передали чистые тетради, которые проверил пристав.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

https://ria.ru/20210212/obysk-1597132108.html

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2021

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россия, алексей навальный, москва, происшествия