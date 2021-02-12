На суде по делу Навального обнародовали подписанное ветераном заявление
12:43 12.02.2021 (обновлено: 12:55 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Судья показала заявление с подписью ветерана Игната Артеменко, на основании которого на Алексея Навального было заведено дело о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
На предыдущем заседании неделю назад внук ветерана Игорь Колесников заявил, что ни он, ни его дед не писали заявлений в правоохранительные органы на Навального.
"Да, это подпись моего дедушки. Ранее я не видел этого заявления", - сказал Колесников в суде.
Также судья отклонила несколько вопросов Навального о личности и материальном положении этого свидетеля.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.