https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597185801.html

На суде по делу Навального обнародовали подписанное ветераном заявление

На суде по делу Навального обнародовали подписанное ветераном заявление

Судья показала заявление с подписью ветерана Игната Артеменко, на основании которого на Алексея Навального было заведено дело о клевете, передает корреспондент... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:43

2021-02-12T12:43

2021-02-12T12:55

россия

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Судья показала заявление с подписью ветерана Игната Артеменко, на основании которого на Алексея Навального было заведено дело о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.На предыдущем заседании неделю назад внук ветерана Игорь Колесников заявил, что ни он, ни его дед не писали заявлений в правоохранительные органы на Навального."Да, это подпись моего дедушки. Ранее я не видел этого заявления", - сказал Колесников в суде.Также судья отклонила несколько вопросов Навального о личности и материальном положении этого свидетеля.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597180500.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/veteran-1597175894.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, происшествия