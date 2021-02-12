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Ситуацию вокруг Навального специально готовили, считает Лавров
Ситуацию вокруг Навального специально готовили, считает Лавров
Ситуацию вокруг Алексея Навального специально готовили, а сам он подвернулся под руку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:28
2021-02-12T12:28
госпитализация алексея навального
россия
сергей лавров
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ситуацию вокруг Алексея Навального специально готовили, а сам он подвернулся под руку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Просто под руку подвернулся, думаю. Не было бы Навального, было бы что-нибудь еще", - сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live, отвечая на вопрос ведущего, "почему Навальный"."Его, понятно, готовили к этому достаточно "солидно", если взять историю подготовки известного фильма, который невозможно было организовать без согласия германских властей", - добавил он.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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госпитализация алексея навального, россия, сергей лавров, алексей навальный, общество

Ситуацию вокруг Навального специально готовили, считает Лавров

12:28 12.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ситуацию вокруг Алексея Навального специально готовили, а сам он подвернулся под руку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Просто под руку подвернулся, думаю. Не было бы Навального, было бы что-нибудь еще", - сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live, отвечая на вопрос ведущего, "почему Навальный".
"Его, понятно, готовили к этому достаточно "солидно", если взять историю подготовки известного фильма, который невозможно было организовать без согласия германских властей", - добавил он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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12:24
Судья и Навальный пригрозили удалить друг друга с процесса
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСергей ЛавровАлексей НавальныйОбщество
 
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