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https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597180500.html
Судья и Навальный пригрозили удалить друг друга с процесса
Судья и Навальный пригрозили удалить друг друга с процесса
Судья Вера Акимова сделала несколько замечаний Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, и пригрозила удалить его из... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:24
2021-02-12T14:34
россия
ив роше
ольга михайлова
алексей навальный
владимир путин
германия
происшествия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судья Вера Акимова сделала несколько замечаний Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, и пригрозила удалить его из зала суда; обвиняемый ответил ей тем же, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Конфликт разгорелся после того, как блогер начал высказывать обширные возражения по поводу того, что сам ветеран Игнат Артеменко в этот раз отказался участвовать в заседании. Защита Навального также ходатайствовала об отводе судьи, которую не считает беспристрастной и компетентной для этого разбирательства, но Акимова его отклонила."Я настаиваю, что ветерана очередной раз используют", — сказал обвиняемый, на что судья Вера Акимова вновь — уже не в первый раз — предупредила его о возможности удаления из зала за неподобающее поведение.Еще одно замечание он получил за фамильярное обращение к прокурору: "дорогая моя". Другое — за оскорбительные формулировки: сказал, что вопросами "нащупывает, какой вопрос устраивает судью" и что саму судью нащупывать не может.Навальный также упрекал внука потерпевшего в "торговле дедом" и называл фронтовика "куклой".После нескольких замечаний судья имеет право удалить подсудимого из зала до окончания процесса. Дело вплоть до последнего слова может дальше слушаться без него. Ранее замечания от суда получила также адвокат Ольга Михайлова.Акимова объявила перерыв в заседании, сославшись на "неуважительное отношение к участникам процесса" со стороны Навального. После возобновления слушания судья объявила, что обвиняемый злоупотреблял правом задавать вопросы свидетелю, и прекратила допрос внука ветерана Игоря Колесникова. Всего она отклонила более 20 вопросов защиты.До этого внук фронтовика заявил заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений на Навального. Однако оно появилось в материалах дела с подписью Артеменко. Обвиняемый попросил Колесникова ознакомиться с заявлением, после чего тот сделал вывод, что его написал сам ветеран. Ранее он якобы документа не видел.Следующим свидетелем вызвали врача из поликлиники Сархана Кичибекова. Он приезжал по вызову к Артеменко, когда тому стало плохо после реплики Навального, которую ему показала сиделка. Он сказал, что ветеран жаловался на боли в сердце из-за стресса, но раньше в поликлинику не обращался и не был к ней прикреплен. Следом прокурор Екатерина Фролова зачитала показания фронтовика, в которых тот, в основном, рассказывал о своем опыте участия в войне. Обвинение считает, что участие в следственных действиях может плохо сказаться на здоровье ветерана. Фролова попросила суд основываться на показаниях, собранных во время предварительного следствия. Акимова объявила перерыв.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.На прошлом заседании по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/veteran-1597175894.html
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597169006.html
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россия, ив роше, ольга михайлова, алексей навальный, владимир путин, германия, происшествия

Судья и Навальный пригрозили удалить друг друга с процесса

12:24 12.02.2021 (обновлено: 14:34 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судья Вера Акимова сделала несколько замечаний Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, и пригрозила удалить его из зала суда; обвиняемый ответил ей тем же, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
Конфликт разгорелся после того, как блогер начал высказывать обширные возражения по поводу того, что сам ветеран Игнат Артеменко в этот раз отказался участвовать в заседании. Защита Навального также ходатайствовала об отводе судьи, которую не считает беспристрастной и компетентной для этого разбирательства, но Акимова его отклонила.
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12:09
Ветеран больше не будет участвовать в заседании суда по делу Навального
"Я настаиваю, что ветерана очередной раз используют", — сказал обвиняемый, на что судья Вера Акимова вновь — уже не в первый раз — предупредила его о возможности удаления из зала за неподобающее поведение.

"Я вас сам удалю из зала суда", — ответил Навальный.

Еще одно замечание он получил за фамильярное обращение к прокурору: "дорогая моя". Другое — за оскорбительные формулировки: сказал, что вопросами "нащупывает, какой вопрос устраивает судью" и что саму судью нащупывать не может.
Навальный также упрекал внука потерпевшего в "торговле дедом" и называл фронтовика "куклой".
После нескольких замечаний судья имеет право удалить подсудимого из зала до окончания процесса. Дело вплоть до последнего слова может дальше слушаться без него. Ранее замечания от суда получила также адвокат Ольга Михайлова.
Акимова объявила перерыв в заседании, сославшись на "неуважительное отношение к участникам процесса" со стороны Навального. После возобновления слушания судья объявила, что обвиняемый злоупотреблял правом задавать вопросы свидетелю, и прекратила допрос внука ветерана Игоря Колесникова. Всего она отклонила более 20 вопросов защиты.
До этого внук фронтовика заявил заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений на Навального. Однако оно появилось в материалах дела с подписью Артеменко. Обвиняемый попросил Колесникова ознакомиться с заявлением, после чего тот сделал вывод, что его написал сам ветеран. Ранее он якобы документа не видел.
Следующим свидетелем вызвали врача из поликлиники Сархана Кичибекова. Он приезжал по вызову к Артеменко, когда тому стало плохо после реплики Навального, которую ему показала сиделка. Он сказал, что ветеран жаловался на боли в сердце из-за стресса, но раньше в поликлинику не обращался и не был к ней прикреплен.
Следом прокурор Екатерина Фролова зачитала показания фронтовика, в которых тот, в основном, рассказывал о своем опыте участия в войне. Обвинение считает, что участие в следственных действиях может плохо сказаться на здоровье ветерана. Фролова попросила суд основываться на показаниях, собранных во время предварительного следствия. Акимова объявила перерыв.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
11:37
Судья отклонила ходатайство защиты Навального о своем отводе
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.
На прошлом заседании по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
11:10
Адвокат рассказал об изъятии ряда предметов в штабе Навального
 
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