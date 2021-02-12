Британские дипломаты не будут присутствовать на суде по делу Навальному
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представители посольства Великобритании не будут присутствовать в Бабушкинском суде Москвы на заседании по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе британской дипмиссии, при этом к уже прибывшим к зданию суда дипломатам из стран Балтии присоединился сотрудник представительства ЕС в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Представители посольства Великобритании в Москве сегодня не будут присутствовать на заседании суда", - сказал собеседник агентства, не пояснив причин.
На прошлом заседании по этому делу присутствовали дипломаты из Франции и Великобритании. Тогда МИД РФ отреагировали на их присутствие, заявив, что приветствуют стремление поддержать ветерана войны.
В пятницу иностранные дипломаты стали съезжаться в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу Навального, первыми прибыли представители посольств прибалтийских республик, передает корреспондент РИА Новости. К суду приехала машина посольства Литвы. Позже на парковке появился автомобиль представительства ЕС. Также в суде РИА Новости сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии.
Ранее на заседание по другому делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Однако, когда суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина, представители французского посольства не присутствовали на заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.