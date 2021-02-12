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Британские дипломаты не будут присутствовать на суде по делу Навальному
Британские дипломаты не будут присутствовать на суде по делу Навальному
Представители посольства Великобритании не будут присутствовать в Бабушкинском суде Москвы на заседании по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:44
2021-02-12T10:44
россия
алексей навальный
евросоюз
великобритания
эстония
латвия
литва
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представители посольства Великобритании не будут присутствовать в Бабушкинском суде Москвы на заседании по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе британской дипмиссии, при этом к уже прибывшим к зданию суда дипломатам из стран Балтии присоединился сотрудник представительства ЕС в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Представители посольства Великобритании в Москве сегодня не будут присутствовать на заседании суда", - сказал собеседник агентства, не пояснив причин.На прошлом заседании по этому делу присутствовали дипломаты из Франции и Великобритании. Тогда МИД РФ отреагировали на их присутствие, заявив, что приветствуют стремление поддержать ветерана войны.В пятницу иностранные дипломаты стали съезжаться в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу Навального, первыми прибыли представители посольств прибалтийских республик, передает корреспондент РИА Новости. К суду приехала машина посольства Литвы. Позже на парковке появился автомобиль представительства ЕС. Также в суде РИА Новости сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии.В МИД РФ, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявляли, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.Ранее на заседание по другому делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Однако, когда суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина, представители французского посольства не присутствовали на заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597152280.html
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россия, алексей навальный, евросоюз, великобритания, эстония, латвия, литва, происшествия

Британские дипломаты не будут присутствовать на суде по делу Навальному

10:44 12.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
Сотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представители посольства Великобритании не будут присутствовать в Бабушкинском суде Москвы на заседании по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе британской дипмиссии, при этом к уже прибывшим к зданию суда дипломатам из стран Балтии присоединился сотрудник представительства ЕС в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Представители посольства Великобритании в Москве сегодня не будут присутствовать на заседании суда", - сказал собеседник агентства, не пояснив причин.
Сотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
09:54
Более десяти иностранных СМИ аккредитовались на суд по делу Навального
На прошлом заседании по этому делу присутствовали дипломаты из Франции и Великобритании. Тогда МИД РФ отреагировали на их присутствие, заявив, что приветствуют стремление поддержать ветерана войны.
В пятницу иностранные дипломаты стали съезжаться в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу Навального, первыми прибыли представители посольств прибалтийских республик, передает корреспондент РИА Новости. К суду приехала машина посольства Литвы. Позже на парковке появился автомобиль представительства ЕС. Также в суде РИА Новости сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии.
В МИД РФ, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявляли, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
Ранее на заседание по другому делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Однако, когда суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина, представители французского посольства не присутствовали на заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
10:04
Суд возобновил слушания по делу против Навального о клевете на ветерана
 
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