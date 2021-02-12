https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597151804.html
Скорая помощь приехала к зданию суда, где рассмотрят дело Навального
Скорая помощь приехала к зданию суда, где рассмотрят дело Навального
К зданию Бабушкинского суда Москвы, где в ближайшее время начнется рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:50
2021-02-12T09:50
2021-02-12T11:53
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. К зданию Бабушкинского суда Москвы, где в ближайшее время начнется рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, приехала скорая помощь, передает корреспондент РИА Новости.Пока неизвестно, понадобилась ли медицинская помощь кому-либо из сотрудников, посетителей или арестантов. На вопросы корреспондента РИА Новости медики не ответили и прошли на территорию суда.Позже агентству в суде рассказали, что "это дежурная машина", пояснив, что пока медицинская помощь никому из сотрудников, посетителей или подсудимых не потребовалась.Ветеран Игнат Артеменко, за клевету на которого судят Навального, на прошлом слушании неделю назад участвовал по видеосвязи из своей квартиры. Во время заседания он почувствовал себя плохо, пришлось вызывать скорую.
https://ria.ru/20210212/sud-1597148188.html
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алексей навальный, происшествия
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
К зданию Бабушкинского суда Москвы, где в ближайшее время начнется рассмотрение дела Алексея Навального
, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, приехала скорая помощь, передает корреспондент РИА Новости.
Пока неизвестно, понадобилась ли медицинская помощь кому-либо из сотрудников, посетителей или арестантов. На вопросы корреспондента РИА Новости медики не ответили и прошли на территорию суда.
Позже агентству в суде рассказали, что "это дежурная машина", пояснив, что пока медицинская помощь никому из сотрудников, посетителей или подсудимых не потребовалась.
Ветеран Игнат Артеменко, за клевету на которого судят Навального, на прошлом слушании неделю назад участвовал по видеосвязи из своей квартиры. Во время заседания он почувствовал себя плохо, пришлось вызывать скорую.