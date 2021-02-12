https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597150003.html
Защита Навального подаст жалобу на решение о замене ему условного срока
Защита Навального подаст жалобу на решение о замене ему условного срока
Защита Алексея Навального в пятницу подаст жалобу на решение о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше", сообщила РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:42
2021-02-12T09:42
2021-02-12T09:53
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
замена условного срока навального
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального в пятницу подаст жалобу на решение о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше", сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Михайлова."Сегодня будем подавать жалобу", - сказала собеседница агентства.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Сегодня в Бабушкинском суде пройдет заседание по уголовному делу против Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20210212/obysk-1597132108.html
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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, замена условного срока навального, алексей навальный, общество