Песков не стал комментировать отъезд Юлии Навальной в Германию

"Мы не комментируем поездки за границу российских граждан. Это не наше дело. У нас, наверное, с вами там тысячи, а то и десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу, поэтому, наверное, не нужно нам такие вопросы задавать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могли бы в Кремле прокомментировать отъезд Юлии Навальной за границу.