https://ria.ru/20210212/navalnaya-1597182270.html
Песков не стал комментировать отъезд Юлии Навальной в Германию
Песков не стал комментировать отъезд Юлии Навальной в Германию
В Кремле не комментируют поездки за границу российских граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отъезде Юлии Навальной РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:32
2021-02-12T12:32
2021-02-12T12:32
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Кремле не комментируют поездки за границу российских граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отъезде Юлии Навальной в Германию.Ранее СМИ сообщали, что Юлия Навальная прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы во второй половине дня в среду. Сообщалось, что визит носит частный характер.
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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