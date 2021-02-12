Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/navalnaya-1597182270.html
Песков не стал комментировать отъезд Юлии Навальной в Германию
Песков не стал комментировать отъезд Юлии Навальной в Германию
В Кремле не комментируют поездки за границу российских граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отъезде Юлии Навальной РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:32
2021-02-12T12:32
юлия навальная
россия
дмитрий песков
германия
франкфурт-на-майне
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595500348_0:0:2383:1340_1920x0_80_0_0_cddac146020c45f4c1be32e232e8c91f.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Кремле не комментируют поездки за границу российских граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отъезде Юлии Навальной в Германию.Ранее СМИ сообщали, что Юлия Навальная прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы во второй половине дня в среду. Сообщалось, что визит носит частный характер.
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
россия
германия
франкфурт-на-майне
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595500348_199:0:2131:1449_1920x0_80_0_0_42d8b75888fc5555e18756bc596ae248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия навальная, россия, дмитрий песков, германия, франкфурт-на-майне, в мире

Песков не стал комментировать отъезд Юлии Навальной в Германию

12:32 12.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮлия Навальная у здания Щербинского районного суда города Москвы
Юлия Навальная у здания Щербинского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Кремле не комментируют поездки за границу российских граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отъезде Юлии Навальной в Германию.
"Мы не комментируем поездки за границу российских граждан. Это не наше дело. У нас, наверное, с вами там тысячи, а то и десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу, поэтому, наверное, не нужно нам такие вопросы задавать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могли бы в Кремле прокомментировать отъезд Юлии Навальной за границу.
Ранее СМИ сообщали, что Юлия Навальная прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы во второй половине дня в среду. Сообщалось, что визит носит частный характер.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 08:00
За что на самом деле борются "революционеры с фонариками"
 
Юлия НавальнаяРоссияДмитрий ПесковГерманияФранкфурт-на-МайнеВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами
14:27В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
14:02В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
14:01Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
13:59Песков прокомментировал снижение доходов россиян
13:58Названы самые популярные города России для путешествий весной
13:51Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса
13:51Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
13:46На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана
Лента новостейМолния