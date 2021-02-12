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В США вышла из тюрьмы россиянка, выдававшая себя за миллионершу
В США вышла из тюрьмы россиянка, выдававшая себя за миллионершу
Суд в Нью-Йорке освободил россиянку Анну Сорокину, выдававшую себя за наследницу богатой семьи ради роскошной жизни в долг, сообщает New York Post. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T21:20
2021-02-12T21:20
2021-02-12T21:52
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке освободил россиянку Анну Сорокину, выдававшую себя за наследницу богатой семьи ради роскошной жизни в долг, сообщает New York Post. Как следует из протокола судебного заседания, 29-летняя россиянка признала вину и попросила прощения на заседании комиссии по условно-досрочному освобождению. "Я полностью понимаю, что много человек пострадали, пока я думала, что не делаю ничего плохого", — сказала девушка. Ответ устроил членов комиссии, и Сорокину освободят в середине февраля. После этого ее вышлют в Германию. Девушка родилась в семье дальнобойщика в Подмосковье, в 16 лет переехала в Германию, а пять лет назад в США. За время жизни в Нью-Йорке Сорокина выдавала себя за наследницу немецкой семьи с состоянием в 60 миллионов долларов, оставалась в отелях в долг, посещала дорогие мероприятия и вечеринки за чужой счет, а также пыталась получить многомиллионный кредит на открытие клуба на Манхэттене. В мае 2019 года ее приговорили к лишению свободы на 12 лет, признав виновной в хищении более 200 тысяч долларов.
https://ria.ru/20210212/moshenniki-1597235322.html
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