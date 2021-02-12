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“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у посольства РФ
“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у посольства РФ
Жители Мьянмы, протестующие против военного переворота, устроили митинг у российского посольства. В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.
2021-02-12T21:29
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Президент страны У Вин Мьинта и государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи содержатся под домашним арестом. Медики, преподаватели, госслужащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.
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353
60
“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства
“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства
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видео, видео
“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у посольства РФ
Жители Мьянмы, протестующие против военного переворота, устроили митинг у российского посольства. В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.
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“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у посольства РФ

21:29 12.02.2021
 
Читать ria.ru в
Жители Мьянмы, протестующие против военного переворота, устроили митинг у российского посольства. В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.
Президент страны У Вин Мьинта и государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи содержатся под домашним арестом. Медики, преподаватели, госслужащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.
 
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