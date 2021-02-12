https://ria.ru/20210212/my-boremsya-za-demokratiyu--miting-zhiteley-myanmy-u-rossiyskogo-posolstva-1597286434.html
“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у посольства РФ
“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у посольства РФ
Жители Мьянмы, протестующие против военного переворота, устроили митинг у российского посольства.
В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.
2021-02-12T21:29
2021-02-12T21:29
2021-02-12T21:29
видео
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Президент страны У Вин Мьинта и государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи содержатся под домашним арестом. Медики, преподаватели, госслужащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.
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“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства
“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства
2021-02-12T21:29
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у посольства РФ
Жители Мьянмы, протестующие против военного переворота, устроили митинг у российского посольства.
В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.
2021-02-12T21:29
true
PT0M59S
“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у посольства РФ
Жители Мьянмы, протестующие против военного переворота, устроили митинг у российского посольства.
В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.
Президент страны У Вин Мьинта и государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи содержатся под домашним арестом. Медики, преподаватели, госслужащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.