https://ria.ru/20210212/my-boremsya-za-demokratiyu--miting-zhiteley-myanmy-u-rossiyskogo-posolstva-1597286434.html

“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у посольства РФ

“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у посольства РФ

Жители Мьянмы, протестующие против военного переворота, устроили митинг у российского посольства. В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.

2021-02-12T21:29

2021-02-12T21:29

2021-02-12T21:29

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597285955_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d74d519d9c7c479ce40e42218e4f44a7.jpg

Президент страны У Вин Мьинта и государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи содержатся под домашним арестом. Медики, преподаватели, госслужащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства “Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства 2021-02-12T21:29 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео