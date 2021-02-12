https://ria.ru/20210212/moshennichestvo--1596719089.html

"Миллион за полдня": как устроен мошеннический бизнес на массажерах

"Миллион за полдня": как устроен мошеннический бизнес на массажерах

Китайские массажные накидки за 100-200 тысяч рублей, шерстяные пледы за 70 тысяч — сеть российских компаний навязывает пенсионерам товары по десятикратно... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:00

2021-02-12T08:00

2021-02-12T10:06

россия

мошенничество

кредит

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Юлия Ахмедова, Дмитрий Ермаков. Китайские массажные накидки за 100-200 тысяч рублей, шерстяные пледы за 70 тысяч — сеть российских компаний навязывает пенсионерам товары по десятикратно завышенным ценам, заставляя оформить кредит. Пожилым людям потом приходится ходить по инстанциям, чтобы расторгнуть кабальный договор. За три года суды вынесли почти 500 вердиктов в пользу истцов, но вернуть деньги мало кому удалось. Как выяснило РИА Новости, один из владельцев этого бизнеса — гражданка Польши. Ее фирмы давно в черном списке у приставов. "Здоровые мужики, а стариков обманывают"Минувшей осенью 64-летней Людмиле Утробиной из удмуртского поселка Игра позвонили с неизвестного номера и пригласили на презентацию вибромассажной накидки. Обещали розыгрыш призов и бесплатный сеанс массажа. Обязательное условие — принести с собой паспорт. Мероприятие проходило в кафе — там собрались несколько десятков местных жителей. В основном пенсионеры. На презентации им рассказали о чудодейственных свойствах массажных накидок. В интернете такие стоят от двух до 35 тысяч рублей. Удмуртским пенсионерам продавали за 100 тысяч и дороже. Правда, покупатели об этом не знали — думали, победили в лотерее. Утробина покинула кафе с накидкой KEIDO+ и кредитом на 130 499 рублей под 17% годовых. Ее дочь Екатерина, узнав о "выгодной сделке", пришла в ужас. Утробины пожаловались на продавца — ООО "Астрид" — в полицию. Заявление не приняли "в связи с отсутствием в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК ("Мошенничество")".Продавцу отправили претензию на расторжение договора купли-продажи, но тот отказался."В суд идти дорого: юрист просит 20 тысяч, а выигрыш не гарантирует, — отмечает Екатерина. — Попробуем найти другого адвоката через знакомых. Мама уже четыре раза заплатила по кредиту. Представляете, из нашей маленькой Игры они увезли за полдня миллион. Почему пенсионеры? Продавцы — здоровые мужики, а стариков обманывают. Не боятся кары".Не накидку, так одеялоЧерез несколько месяцев торговцы из "Астрид" объявились в Омской области — в банкетном зале самого дорогого ресторана города Калачинск. Среди гостей — вновь в основном пенсионеры, получившие персональное приглашение. После красочных рассказов о том, на что способны массажные накидки, несколько человек принесли их домой — взяв кредит. Другие ограничились обычными пледами. Одним из обладателей одеяла за 70 тысяч рублей оказался 62-летний Олег Койнов. Его привлекли подарками: двумя подушками, ручным массажером и пылесосом — дешевым китайскими контрафактом. "Олег довольно несамостоятельный человек, рассеянный, за ним нужно присматривать, — рассказывает РИА Новости его племянница Евгения Андольщик. — Презентация продолжалась около трех часов. Он устал, не понимал, что происходит. Даже не помнит, как отдал организаторам паспорт".По словам самого Олега, ему подсунули какие-то бумаги. Говорили о выгодном предложении, сулили бонусы. Чтобы отвязаться от наседавших продавцов и вернуть паспорт, Койнов подписал документы. Это был кредитный договор на 69 900 рублей под 24,80% годовых. То есть банку надо отдать 90 тысяч. Олег вместе с родственниками поехал обратно в ресторан, но продавцов уже и след простыл. На звонки по указанному в договоре купли-продажи номеру никто не отвечал. Семья обратилась в полицию. В возбуждении уголовного дела отказали."Полицейский прямо при Олеге что-то погуглил и заявил, что цена одеяла соответствует указанной в договоре. Но такие выводы ведь не делаются без экспертизы", — удивляется Андольщик. Похожие изделия из шерсти мериноса на крупных онлайн-платформах предлагают за 1,5-3,5 тысячи рублей. Главные люди сидят в МосквеПо данным "СПАРК", устраивающая выездные лекции-продажи фирма "Астрид" зарегистрирована в Новосибирске. В 2019-м ее выручка составила 156,5 миллиона рублей. За три года компания была ответчиком по более чем сотне судебных исков. Большая часть касалась расторжения договора купли-продажи вибромассажных накидок в кредит. Владелец бизнеса — 30-летний Максим Назаров — на звонки корреспондента РИА Новости не ответил. Нелля Сундукова работала в "Астрид" в 2017 году — была директором. Сундукова вскоре уволилась. "Некоторое время я отслеживала их презентации. Когда они прибыли в мой город, я тут же позвонила родственникам, чтобы они не ходили на такие мероприятия", — добавляет она. По словам собеседницы, в реальности руководили фирмой из столицы — "Астрид" была филиалом. "Главные люди сидят в Москве, и там много таких компаний", — объясняет Сундукова.Развлекательное шоу с признаками мошенничества Как установило РИА Новости, торгующие накидками фирмы действительно связаны друг с другом — по сути это сеть. Большинство базируются в Москве — преимущественно в офисах "Москва-Сити". Там, например, находятся ООО “Аврора”, ООО "СТАНКИНО", ООО "Силена". Чаще других в учредительных документах упоминается гражданка Польши Сильвия Матис-Фибишевская. Ей принадлежат "Аврора", екатеринбургское ООО "Торговый дом Екброг", ООО "Каркаде" — эта фирма располагается по тому же адресу в Новосибирске, что и "Астрид".Все эти организации выступали ответчиками по судебным искам о расторжении договора купли-продажи вибромассажных накидок в кредит. По данным "СПАРК", им блокировали счета, а налоговая не получала от них отчетности. За три года приставы возбудили почти 500 дел на общую сумму около 14 миллионов рублей.Никто из представителей и собственников фирм на звонки корреспондентов РИА Новости не ответил. Продавцы накидок активно привлекают менеджеров. В Сети легко найти сайты с положительными отзывами об этих компаниях, якобы написанные сотрудниками. Они рассказывают о высокой оплате, карьерных перспективах, прекрасных начальниках. Торговцы массажерами — 28-летний Максим Чадович и 30-летний Сергей Ярошик — два года назад попали в репортаж нижегородского телеканала. Судя по их аккаунтам в соцсетях, оба — граждане Беларуси. Молодые люди гастролируют с презентациями по городам России. В свободное время ведут роскошный образ жизни — ездят на дорогих иномарках, часто отдыхают на горнолыжных курортах. Чадович на вопросы корреспондента агентства не ответил и заблокировал страницу в Instagram. Ярошик заявил, что "никого не обманывал, когда там работал". В пресс-службе Роспотребнадзора РИА Новости сообщили, что с 2017 по 2020 год в ведомство поступило более 30 обращений граждан с жалобами на компании, реализующие вибромассажные накидки. Среди них есть "Астрид", "Каркаде", "Аврора".Дорога в суд На торговцев массажерами каждый год подают сотни исков. Чаще всего их удовлетворяют. Суды предписывают расторгнуть договор и взыскать с компании выданную банком сумму. В решениях отмечается, что торговцы не предоставили покупателям полную информацию о товаре. В частности, не предупредили, что массажные накидки — медицинские изделия (пункт 17.2 приказа Минздрава "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий"), а значит, противопоказаны людям с определенными заболеваниями. Видимо, проигранные суды — допустимые издержки этого бизнеса. Тем более что вернуть долги удается не всегда. Приставы ищут действующие банковские счета и имущество ответчика в течение двух лет, а потом закрывают исполнительное производство. По данным Федеральной службы судебных приставов, так неоднократно заканчивались попытки взыскать деньги с "Астрид".Впрочем, иногда удается расторгнуть кабальные сделки и без судов. Алена Шаталова из Петрозаводска рассказала РИА Новости, что "на эту удочку попались" ее бабушка и дедушка. На презентации в гостинице Park Inn им продали вибромассажную накидку Hakuto Massaji, одеяло, две подушки, утюг, видеорегистратор и пылесос. За 170 тысяч рублей."На следующий день, взяв бабушку, дедушку и все "подарки", мы с моим молодым человеком поехали в гостиницу, — вспоминает Шаталова. — Хорошо, что там был второй день презентации. Нас не хотели пускать, но мы все равно зашли. Я показала договор и потребовала аннуляции, пригрозив полицией. Побоявшись скандала, они согласились. Мы пытались сообщить пенсионерам об обмане, но нас выгнали из зала». "Банк не будет за человека думать"Эксперты указывают, что экспресс-кредиты, одобряемые дистанционно, вполне законны.Консультант по личным финансам и инвестициям Иван Капустянский поясняет, что в последние два года банки охотнее выдают кредиты пенсионерам."Пенсионеры более боязливые и ответственные, испытывают страх перед крупной финансовой организацией, перед коллекторами, поэтому платят вовремя, — говорит он. — Кроме того, у пенсионера имеется хоть и небольшой, но официальный, индексируемый и гарантируемый государством доход. Также у пенсионеров есть родственники — это дополнительная гарантия для банка. Дети вряд ли не помогут родителям с погашением кредита — ведь долги наследуются". Как уточняют юристы, чтобы избавиться от навязанного массажера и кредита, первым делом нужно попробовать расторгнуть договор купли-продажи. Направить продавцу претензию, указав, что он не предоставил полную информацию о товаре и условиях кредита, а это нарушение закона о защите прав потребителей. Если сразу обращаться в Роспотребнадзор или суд, шансов на успех меньше. Истец должен продемонстрировать, что пытался мирно урегулировать конфликт.По словам собеседницы, идти в полицию тоже надо."Группа лиц по предварительному сговору применяет психологические приемы для получения прибыли. При этом продавцы осознают, что медицинское изделие может причинить вред человеку, но не предупреждают об этом. Это признаки уголовного преступления по статье "Мошенничество", — говорит Могилевская. — Проблема в том, что пенсионеры не хотят активно защищать свои права, платить юристу. С другой стороны, полиция, как правило, не желает заниматься такими делами».Привлечь продавцов-гастролеров к уголовной ответственности порой все же получается. Так, например, в конце 2019-го в полицию обратились сразу 14 жителей Кирова, купившие накидки по 189 тысяч рублей. Открыли уголовное дело по статье "Мошенничество" и задержали семерых торговцев. По данным СМИ, внимание правоохранительных органов в последнее время привлекали гастролеры и в других регионах, например в Нижнем Новгороде и Саратовской области.

https://ria.ru/20200720/1574513107.html

https://ria.ru/20200827/pensionery-1576351564.html

https://ria.ru/20200819/1575941996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, кредит, общество