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"Медуза" удалила статью об акции сторонников Навального
"Медуза" удалила статью об акции сторонников Навального
"Медуза" сообщила, что получила уведомление Роскомнадзора с требованием удалить статью об акции сторонников Алексея Навального с фонариками, после чего убрала... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:06
2021-02-12T17:06
россия
дмитрий медведев
алексей навальный
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Медуза" сообщила, что получила уведомление Роскомнадзора с требованием удалить статью об акции сторонников Алексея Навального с фонариками, после чего убрала этот материал с сайта."Редакция "Медузы" получила уведомление Роскомнадзора с требованием удалить статью под заголовком "Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами". В уведомлении говорится, что в статье "выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в г. Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка", - сообщается на сайте "Медузы".В статье, вызвавшей претензии Роскомнадзора, рассказывалось о реакции власти и государственных СМИ на акцию с фонариками, точное время ее начала в материале указано не было, отмечает "Медуза".По требованию ведомства эта статья была удалена, соответствующая информация размещена на сайте "Медузы".РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.Ранее об аналогичном требовании ведомства РИА Новости сообщила главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош. В итоге издание заблокировало два материала.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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россия, дмитрий медведев, алексей навальный, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество

"Медуза" удалила статью об акции сторонников Навального

17:06 12.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Медуза" сообщила, что получила уведомление Роскомнадзора с требованием удалить статью об акции сторонников Алексея Навального с фонариками, после чего убрала этот материал с сайта.
"Редакция "Медузы" получила уведомление Роскомнадзора с требованием удалить статью под заголовком "Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами". В уведомлении говорится, что в статье "выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в г. Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка", - сообщается на сайте "Медузы".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 15:58
В Госдуме предостерегли от участия в незаконных акциях
В статье, вызвавшей претензии Роскомнадзора, рассказывалось о реакции власти и государственных СМИ на акцию с фонариками, точное время ее начала в материале указано не было, отмечает "Медуза".
По требованию ведомства эта статья была удалена, соответствующая информация размещена на сайте "Медузы".
РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.
Ранее об аналогичном требовании ведомства РИА Новости сообщила главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош. В итоге издание заблокировало два материала.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Сотрудники правоохранительных органов на Комсомольской площади в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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РоссияДмитрий МедведевАлексей НавальныйФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваОбщество
 
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