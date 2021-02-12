Судья сняла вопрос прокурора Навальному об участии в "Русском марше"
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Судья сняла вопрос прокурора относительно участия Алексея Навального в маршах националистического характера, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
"С 2007 года вы каждый год участвовали в "Русском марше", создали движение "Народ"..." - заявила прокурор в ходе допроса Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, но судья прервала гособвинителя и сняла вопрос.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.