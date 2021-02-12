https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html

Любовь без границ: как живут пары, которые разлучил COVID-19

Любовь без границ: как живут пары, которые разлучил COVID-19

В День всех влюбленных везде будут традиционные "валентинки" в форме сердца, цветы, свечи, романтика, поцелуи. Кажется, это так нормально, так обыденно. Но для... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:00

2021-02-12T08:00

2021-02-12T13:28

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Светлана Баева. В День всех влюбленных везде будут традиционные "валентинки" в форме сердца, цветы, свечи, романтика, поцелуи. Кажется, это так нормально, так обыденно. Но для миллионов пар единственная возможность сейчас увидеться — онлайн. Между ними — тысячи километров, закрытые границы, локдауны. И так уже целый год! О том, как влюбленные из разных стран переживают разлуку и где встречаются, — в материале РИА Новости."Жизнь без любви подобна дереву без листьев""Я умоляю все правительства считать любовь достаточной причиной для путешествия!!! Жизнь без любви подобна дереву без листьев, она печальна и холодна, — пишет в инстаграме движения lovenottourism ("Любовь — это не туризм") Луана Ламберт из Бразилии. — Давайте откроем границы, чтобы воссоединить пары по всему миру". Ее возлюбленный живет в Японии, в прошлом году Луиза планировала приехать к нему и познакомиться с семьей. Последний раз они общались вживую 21 марта и не знают, когда смогут увидеться.Еще одна история, но со счастливым концом: год назад, 14 февраля, француженка Жюли встречалась с любимым из Марокко, а в октябре прилетела в африканскую страну уже на девятом месяце беременности."Мое сердце болит, а глаза плачут. Все, чего я хочу больше всего, — полететь в объятия моей любви", — пишет 50-летняя бразильянка Сильвиа, разлученная с 70-летним возлюбленным из Португалии.Таких ситуаций множество. Некоторые пары, несмотря на приоткрытые границы, до сих пор не могут обнять друг друга. Вся надежда на Турцию"Наши отношения начались чуть больше года назад, до этого мы мало знали друг друга — встретились на фестивале "Спасская башня", — вспоминает Олеся Соломатина, руководитель проектов международного информационного агентства. — Дэвид Джонстон — музыкант, руководит Кельтским оркестром волынок и барабанов. Он ирландец, но давно живет в Германии". Проблем не было: у Дэвида — годовая виза в Россию, у Олеси —"шенген", в марте 2020-го они собирались на праздники в Прагу. Чехия закрыла границы за день до поездки."Билеты пропали, как и надежда на свидание, — говорит Олеся. — Сначала думали, это ненадолго. Проверяли, возможно ли въехать в Россию или в Германию". Единственным вариантом для встречи в итоге оказалась Турция. До пандемии никто из них в этой стране не был, а за последние полгода — трижды!"Я праздновала там день рождения в ноябре, Дэвид устроил мне массу сюрпризов, и турецкий отель в этом помог, — рассказывает Олеся. — У нас появилось много друзей, теперь планируем и день рождения Дэвида отметить его концертом в Турции". Она рассказывает, что Дэвид очень любит Россию, но попасть сюда пока не может. Даже в Турции пара выбрала отель с копиями собора Василия Блаженного и Исторического музея.В разлуке, по ее словам, главное — поддерживать друг друга. "Старались общаться как можно чаще и до сих пор разговариваем каждый день. Периодически устраиваем зум-вечеринки и зум-квартирники с друзьями из России и разных стран".Особенно тяжело пришлось, когда у нас объявили карантин, а в Германии все открыли. "Мне было очень грустно смотреть на видео, как он гуляет, встречается с друзьями, — признается Олеся. — Сейчас наоборот: в Германии локдаун. Я понимаю, как трудно музыканту, который привык постоянно выступать на разных шоу и концертах, сидеть дома безвылазно".Пара ждет открытия границ России и Германии, но пока вся надежда на Турцию.Строить какие-то планы — глупоЦирковые артисты Юлия из России и Марко из Италии (имена изменены) познакомились практически на арене, выступали вместе и полюбили друг друга. Когда закрыли границы, он был на гастролях в США. Сначала работал, потом получал пособие. Юлия оставалась в России."Он провел в Америке почти год! Все это время мы общались по FaceTime", — рассказывает Юлия. Буквально перед самым Новым годом Марко удалось вернуться в Италию, а уже после праздников Юлия получила туда краткосрочную рабочую визу. "Две недели мы не отходили друг от друга", — вспоминает она."Чувства не изменились, как любили, так и любим. Я как будто парня ждала из армии, — говорит Юлия о разлуке. — Общались онлайн каждое утро, каждый день, любви не важны время и расстояния. Но не видеться очень сложно: проверка чувств".Сейчас Марко не может приехать в Россию, а Италия и Турция для Юлии — не вариант: у нее один выходной в неделю.Строить какие-то планы, по ее словам, глупо. До пандемии собирались вместе поработать, жить вместе, но не вышло. "Живем так, как позволяют современные реалии", — поясняет она.Любовь — не туризмВ августе пары по всему миру попытались объединиться и доказать, что "Любовь — это не туризм". "Мы понимаем, что закрытие международных границ из-за пандемии COVID-19 было разумным и даже необходимым. И возможно, до сих пор это так, — написано на главной странице сайта движения. — Но любовь — не туризм. Речь не об отпуске, а о воссоединении и о будущем тысяч пар по всему миру".К движению присоединились 16 государств: Дания, Исландия, Германия, Австрия, Норвегия, Франция, Швеция, Нидерланды, Швейцария, Испания, Чехия, Финляндия, Италия, Литва, Канада и Сингапур.Консульства этих стран дают возможность получить визу и приехать к ним разлученным влюбленным. Единых правил нет. В Австрии определяют "партнеров по жизни" как всех "людей, которые в постоянных отношениях", независимо от того, живут ли они вместе. Для въезда в Чехию потребуются доказательства: заявление, подтверждающее долгосрочность близости и то, что пара берет на себя обязательства, аналогичные супружеским. Во Франции попросят общие счета, договоры аренды, штампы в паспортах о частых поездках в страну. В Норвегии есть условие, чтобы связь длилась не менее девяти месяцев и чтобы соискатели встречались лично хотя бы один раз.Любовь на расстоянии — это сложно"Даже когда визовые центры были закрыты, консульства работали. Осенью в Германию выехали четыре россиянки, чтобы встретиться с возлюбленными, — рассказывает замгендиректора визовой компании Михаил Райляно. — Нужно показать предыдущие визы в страну, куда хотите попасть, штампы о пересечении границы, подписать декларацию — и все. В остальном это обычная гостевая виза".Главное, по его словам, подтвердить, что вы познакомились до марта 2020-го и виделись на территории того государства, куда едете. Но даже если нет, это не значит, что будет отказ. "Была история: россиянка встречалась с немцем, но не летала к нему, он гостил в России. Визу девушка получила до пандемии, но воспользоваться не успела, — говорит Михаил. — Пересечь границу помогла "куча документов", доказывающая, что он приезжал к возлюбленной. Как-то они снимали вместе домик, договор аренды пригодился".Но, например, Луана Ламберт, о которой речь шла в начале статьи, воспользоваться таким шансом не сможет. В материале о ней газета Japan Times писала: "Япония предпринимает усилия по воссоединению супружеских пар, разлученных пандемией, для неженатых подобной возможности не предусмотрено"."Любовь в пандемию и на расстоянии — это сложно, нужно быть очень тактичным, это как чашка из тонкого фарфора — разобьешь и уже не склеишь. Главное — беречь чувства друг друга", — советует Олеся Соломатина.Не теряйте надежды и будьте счастливы, несмотря на обстоятельства.

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https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html

https://ria.ru/20200407/1569713802.html

https://ria.ru/20210211/kipr-1596952442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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