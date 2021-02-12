https://ria.ru/20210212/lep-1597206727.html

Почти 270 километров линий электропередачи построят в Подмосковье

Почти 270 километров линий электропередачи построят в Подмосковье

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти 270 километров линий электропередачи планируется построить на территории Московской области в 2021 году, говорится в... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:57

2021-02-12T13:57

2021-02-12T13:57

новости подмосковья

городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти 270 километров линий электропередачи планируется построить на территории Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Кроме того, будет произведен ремонт и обновление оборудования на 98 подстанциях."В 2021 году планируется построить 268 километров линий электропередач. Также будет отремонтировано 261километр электросетей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210212/sobaki-1597203840.html

московская область (подмосковье)

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2021

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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)