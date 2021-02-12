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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210212/lep-1597206727.html
Почти 270 километров линий электропередачи построят в Подмосковье
Почти 270 километров линий электропередачи построят в Подмосковье
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти 270 километров линий электропередачи планируется построить на территории Московской области в 2021 году, говорится в... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:57
2021-02-12T13:57
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти 270 километров линий электропередачи планируется построить на территории Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Кроме того, будет произведен ремонт и обновление оборудования на 98 подстанциях."В 2021 году планируется построить 268 километров линий электропередач. Также будет отремонтировано 261километр электросетей", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)

Почти 270 километров линий электропередачи построят в Подмосковье

13:57 12.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Якутске
Линии электропередач в Якутске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти 270 километров линий электропередачи планируется построить на территории Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
Кроме того, будет произведен ремонт и обновление оборудования на 98 подстанциях.
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"В 2021 году планируется построить 268 километров линий электропередач. Также будет отремонтировано 261километр электросетей", - говорится в сообщении.
 
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