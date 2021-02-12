https://ria.ru/20210212/lavrov-1597186690.html
Лавров рассказал, как относится к слухам о своем незаконнорожденном сыне
Лавров рассказал, как относится к слухам о своем незаконнорожденном сыне
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своем отношении к "доброжелателям" в сети и слухах о его незаконнорожденном сыне. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:48
2021-02-12T12:48
2021-02-12T12:51
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своем отношении к "доброжелателям" в сети и слухах о его незаконнорожденном сыне.В интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" Лавров, отвечая на вопрос о том, затрагивают ли его оскорбления, "попытки вбросить какую-нибудь грязь" о членах его семьи, сказал: "Сам я это не читаю"."Иногда "доброжелатели" привлекают внимание из самых лучших побуждений. Например, шесть-семь месяцев назад показали репортаж (как всегда, это анонимно) о том, что в хозяйственных подразделениях МИД России работает мой незаконнорожденный сын", - добавил он."Но что-то он не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает", - пошутил министр.По его словам, "ни один член правительства, тем более министр иностранных дел, не имеет права позволять выбить себя из колеи"."Честно говоря, мне это дается без какого-либо труда. Но тем, кого это задевает, надо держать в себе эти совершенно справедливые чувства и эмоции", - сказал Лавров.Он отметил, что "в Голливуде давным-давно была пословица: "Never let them see you sweat" ("Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел")".
https://ria.ru/20210210/lavrov-1596751212.html
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россия, сергей лавров, голливуд, в мире
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
рассказал о своем отношении к "доброжелателям" в сети и слухах о его незаконнорожденном сыне.
В интервью YouTube-каналу "Соловьев Live
" Лавров, отвечая на вопрос о том, затрагивают ли его оскорбления, "попытки вбросить какую-нибудь грязь" о членах его семьи, сказал: "Сам я это не читаю".
"Иногда "доброжелатели" привлекают внимание из самых лучших побуждений. Например, шесть-семь месяцев назад показали репортаж (как всегда, это анонимно) о том, что в хозяйственных подразделениях МИД России работает мой незаконнорожденный сын", - добавил он.
"Но что-то он не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает", - пошутил министр.
По его словам, "ни один член правительства, тем более министр иностранных дел, не имеет права позволять выбить себя из колеи".
"Честно говоря, мне это дается без какого-либо труда. Но тем, кого это задевает, надо держать в себе эти совершенно справедливые чувства и эмоции", - сказал Лавров.
Он отметил, что "в Голливуде
давным-давно была пословица: "Never let them see you sweat" ("Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел")".