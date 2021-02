https://ria.ru/20210212/lavrov-1597186690.html

Лавров рассказал, как относится к слухам о своем незаконнорожденном сыне

Лавров рассказал, как относится к слухам о своем незаконнорожденном сыне

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своем отношении к "доброжелателям" в сети и слухах о его незаконнорожденном сыне.

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своем отношении к "доброжелателям" в сети и слухах о его незаконнорожденном сыне.В интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" Лавров, отвечая на вопрос о том, затрагивают ли его оскорбления, "попытки вбросить какую-нибудь грязь" о членах его семьи, сказал: "Сам я это не читаю"."Иногда "доброжелатели" привлекают внимание из самых лучших побуждений. Например, шесть-семь месяцев назад показали репортаж (как всегда, это анонимно) о том, что в хозяйственных подразделениях МИД России работает мой незаконнорожденный сын", - добавил он."Но что-то он не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает", - пошутил министр.По его словам, "ни один член правительства, тем более министр иностранных дел, не имеет права позволять выбить себя из колеи"."Честно говоря, мне это дается без какого-либо труда. Но тем, кого это задевает, надо держать в себе эти совершенно справедливые чувства и эмоции", - сказал Лавров.Он отметил, что "в Голливуде давным-давно была пословица: "Never let them see you sweat" ("Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел")".

