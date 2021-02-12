Россия и США не найдут согласие по большинству вопросов, считает Лавров
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. США и Россия при Джо Байдене вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог надо, в том числе по теме стратегической стабильности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он назвал "нормальным" свой первый разговор с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прошел в начале февраля.
"По-моему, нормальный был разговор. Согласились с тем, что у нас очень много проблем... Да, по большинству из этих проблем мы едва ли согласимся. Но очевидна неизбежность необходимости продолжать диалог по стратегической стабильности, попытаться исправить разрушительные действия, предпринятые "разоруженцами" предыдущей Администрации США",- заявил Лавров в интервью Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала Соловьёв Live.
"Было достигнуто согласие по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3)", - подчеркнул глава МИД РФ.
Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет.