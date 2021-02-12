https://ria.ru/20210212/lavrov-1597177094.html

Лавров рассказал о подготовке к продлению ДСНВ-3

Лавров рассказал о подготовке к продлению ДСНВ-3

Москва надеялась, что у новой администрации США возобладает здравый смысл по теме продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3),... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:14

2021-02-12T12:14

2021-02-12T12:27

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва надеялась, что у новой администрации США возобладает здравый смысл по теме продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), поэтому, чтобы избежать цейтнота, российская сторона предприняла необходимые внутригосударственные шаги для возможного оперативного завершения всех процедур после инаугурации Джозефа Байдена, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Не буду раскрывать больших секретов. Скажу, что мы надеялись, что у президента США Байдена возобладает здравый смысл. Поэтому за несколько недель до его инаугурации сделали всё, что необходимо по нашему законодательству для заключения договоренности о продлении ДСНВ", - - заявил Лавров в интервью Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала."Иными словами, мы просто подготовились к оптимистическому сценарию, чтобы не оказаться в цейтноте", - отметил Лавров.Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20210211/dsnv-1596978203.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/mid-1596962451.html

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россия, сергей лавров, джо байден, сша, в мире