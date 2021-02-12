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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210212/krganov-1597226400.html
Муфтий Крганов прокомментировал семейную историю с подменой детей
Муфтий Крганов прокомментировал семейную историю с подменой детей
Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов надеется на сохранение дагестанской семьи, в которой супруга выдумала историю со смертью РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:24
2021-02-12T15:24
религия и мировоззрение
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
ставрополь
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов надеется на сохранение дагестанской семьи, в которой супруга выдумала историю со смертью младенцев, и считает, что все произошедшее свидетельствует "о важности воспитания в людях культуры семейной жизни".Громкая история произошла в Дагестане: мужчина хотел похоронить, как он думал, своих новорожденных детей, но, открыв саван, обнаружил там куклы. До этого жена уверила его, что беременна, и съездила на роды в Ставрополь, однако, по ее словам, дети умерли. Впоследствии СК РФ выяснил, что его жена симулировала беременность и далее выдумала историю со смертью младенцев. Из ее показаний следует, что девушка "не хотела огорчать мужа", мечтавшего о детях."Если то, что пишут СМИ, правда, то по-человечески их очень жалко. В первую очередь, необходимо сказать о важности честных взаимоотношений в семье. Какими бы обстоятельствами не желала оправдать свой поступок супруга, надо понимать, что подобным образом проблема не решается. И данная ситуация тому подтверждение. Обман такого рода, конечно, глубоко ранит любого", - сказал РИА Новости Крганов.Он напомнил слова Всевышнего из Корана о том, что "Он одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, и одаряет, кого пожелает, потомством мужского пола", и Он же "делает бесплодным"."Сочувствую случившемуся и желаю этой семье терпения - сабра, и, по возможности, сохранить семью. Можно по разному трактовать данную ситуацию, есть разные мнения. На мой взгляд, она напоминает всем нам о важности воспитания в людях культуры семейной жизни, духовных ценностей супружеской жизни, о том, чтобы следить за здоровьем с юношеского периода", - отметил муфтий.По его мнению, при честном признании проблемы можно было решить ее иначе. Даже в случае возникновения проблем с зачатием ребёнка, нужно было "откровенно поговорить об этом, искать решение"."Можно было усыновить ребенка, это богоугодное дело. Если так произошло и не получается родить ребёнка, верующий человек, уповая на милость Всевышнего, должен постараться достойно принять испытание", - сказал религиозный деятель.Он отметил, что знает семьи, у которых даже при огромном желании супругов не появляются дети, и они продолжают жить и радоваться жизни. "А порой и дети есть, но все равно супруги не уживаются. Во время обряда бракосочетания "никях" имамы наставляют молодожёнов быть чистосердечными, жить не обманывая друг друга", - добавил Крганов.
https://ria.ru/20210211/podmena-1597124125.html
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альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, ставрополь

Муфтий Крганов прокомментировал семейную историю с подменой детей

15:24 12.02.2021
 
© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Пресс-служба ДСМР
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов надеется на сохранение дагестанской семьи, в которой супруга выдумала историю со смертью младенцев, и считает, что все произошедшее свидетельствует "о важности воспитания в людях культуры семейной жизни".
Громкая история произошла в Дагестане: мужчина хотел похоронить, как он думал, своих новорожденных детей, но, открыв саван, обнаружил там куклы. До этого жена уверила его, что беременна, и съездила на роды в Ставрополь, однако, по ее словам, дети умерли. Впоследствии СК РФ выяснил, что его жена симулировала беременность и далее выдумала историю со смертью младенцев. Из ее показаний следует, что девушка "не хотела огорчать мужа", мечтавшего о детях.
"Если то, что пишут СМИ, правда, то по-человечески их очень жалко. В первую очередь, необходимо сказать о важности честных взаимоотношений в семье. Какими бы обстоятельствами не желала оправдать свой поступок супруга, надо понимать, что подобным образом проблема не решается. И данная ситуация тому подтверждение. Обман такого рода, конечно, глубоко ранит любого", - сказал РИА Новости Крганов.
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Он напомнил слова Всевышнего из Корана о том, что "Он одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, и одаряет, кого пожелает, потомством мужского пола", и Он же "делает бесплодным".
"Сочувствую случившемуся и желаю этой семье терпения - сабра, и, по возможности, сохранить семью. Можно по разному трактовать данную ситуацию, есть разные мнения. На мой взгляд, она напоминает всем нам о важности воспитания в людях культуры семейной жизни, духовных ценностей супружеской жизни, о том, чтобы следить за здоровьем с юношеского периода", - отметил муфтий.
По его мнению, при честном признании проблемы можно было решить ее иначе. Даже в случае возникновения проблем с зачатием ребёнка, нужно было "откровенно поговорить об этом, искать решение".
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"Можно было усыновить ребенка, это богоугодное дело. Если так произошло и не получается родить ребёнка, верующий человек, уповая на милость Всевышнего, должен постараться достойно принять испытание", - сказал религиозный деятель.
Он отметил, что знает семьи, у которых даже при огромном желании супругов не появляются дети, и они продолжают жить и радоваться жизни. "А порой и дети есть, но все равно супруги не уживаются. Во время обряда бракосочетания "никях" имамы наставляют молодожёнов быть чистосердечными, жить не обманывая друг друга", - добавил Крганов.
 
Религия и мировоззрениеАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеСтаврополь
 
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