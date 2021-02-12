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https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597286228.html
Эпидемиолог рассказал, зачем нужны данные о животном-хозяине SARS-CoV-2
Эпидемиолог рассказал, зачем нужны данные о животном-хозяине SARS-CoV-2
Заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T21:28
2021-02-12T21:29
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал РИА Новости, что установить животное-хозяина вируса SARS-CoV-2 нужно, в частности, чтобы оценить риск возникновения новых эпидемий."Понимание того, кто является хозяином вируса SARS-CoV-2, является чрезвычайно важным. Во-первых, это необходимо с точки зрения понимания закономерностей эпидемического процесса циркуляции инфекции. Нам надо знать, кто является носителем вируса в природе, чтобы оценивать риски новых заносов вируса в популяцию людей и чтобы планировать соответствующие противоэпидемические мероприятия", - рассказал эксперт.По его словам, знать хозяина вируса также нужно, чтобы понимать, как защищать животных, прежде всего домашних и одомашненных. Помимо экономических причин, эти животные находятся в тесном контакте с людьми и могут служить дополнительным источником инфицирования. В первую очередь это касается работников, задействованных в их выращивании, а также и конечных потребителей продукции."В-третьих, данные сведения необходимы с точки зрения оценки рисков возникновения новых эпидемий, связанных с близкородственными вирусами, с которыми мы можем столкнуться в будущем", - добавил Дедков.Говоря о том, какая работа ведется о стороны РФ по установлению первоисточника заражений в Ухани, эксперт уточнил, что, поскольку в настоящее время местом возникновения вируса считается Китай, работа по обнаружению источника проводится там китайскими коллегами. В России ведется большое количество научных исследований, связанных с SARS-CoV-2, но они имеют опосредованное отношение к выявлению источника происхождения вируса, пояснил Дедков.
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596676164.html
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, весь мир, китай, общество, в мире

Эпидемиолог рассказал, зачем нужны данные о животном-хозяине SARS-CoV-2

21:28 12.02.2021 (обновлено: 21:29 12.02.2021)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал РИА Новости, что установить животное-хозяина вируса SARS-CoV-2 нужно, в частности, чтобы оценить риск возникновения новых эпидемий.
"Понимание того, кто является хозяином вируса SARS-CoV-2, является чрезвычайно важным. Во-первых, это необходимо с точки зрения понимания закономерностей эпидемического процесса циркуляции инфекции. Нам надо знать, кто является носителем вируса в природе, чтобы оценивать риски новых заносов вируса в популяцию людей и чтобы планировать соответствующие противоэпидемические мероприятия", - рассказал эксперт.
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По его словам, знать хозяина вируса также нужно, чтобы понимать, как защищать животных, прежде всего домашних и одомашненных. Помимо экономических причин, эти животные находятся в тесном контакте с людьми и могут служить дополнительным источником инфицирования. В первую очередь это касается работников, задействованных в их выращивании, а также и конечных потребителей продукции.
"В-третьих, данные сведения необходимы с точки зрения оценки рисков возникновения новых эпидемий, связанных с близкородственными вирусами, с которыми мы можем столкнуться в будущем", - добавил Дедков.
Говоря о том, какая работа ведется о стороны РФ по установлению первоисточника заражений в Ухани, эксперт уточнил, что, поскольку в настоящее время местом возникновения вируса считается Китай, работа по обнаружению источника проводится там китайскими коллегами. В России ведется большое количество научных исследований, связанных с SARS-CoV-2, но они имеют опосредованное отношение к выявлению источника происхождения вируса, пояснил Дедков.
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