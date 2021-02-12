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Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 15 тысяч
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 15 тысяч
Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 15 144, скончались 758 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:51
2021-02-12T20:51
2021-02-12T20:51
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ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 15 144, скончались 758 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 13 494, скончавшихся - 678.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у более чем 4 миллионов человек, общее число скончавшихся составило 116 278.Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 более 14 миллионов человек, обе дозы - почти 531 тысяча.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире