https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597236293.html

Названы признаки суперраспространителей коронавируса

Названы признаки суперраспространителей коронавируса

Ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса, сообщает MedicalXpress. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:22

2021-02-12T16:22

2021-02-12T16:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса, сообщает MedicalXpress.Американские специалисты изучили показатели 194 заболевших, а также данные экспериментального исследования приматов с COVID-19. Выяснилось, что количество выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус, сильно различается в зависимости от возраста, индекса массы тела, а также стадии заболевания.Так, чаще всего суперраспространителями становились пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса. Такие заболевшие выдыхали в три раза больше "зараженных" капель, чем представители других исследуемых групп. Ученые пришли к выводу, что 18 процентов инфицированных ответственны за 80 процентов передач вируса.Исследователи также отметили, что в среднем количество капель аэрозоля увеличивалось по мере прогрессирования инфекции, достигая пиковых уровней через неделю после заражения, а снижалось до нормального через две недели. При этом по мере развития заболевания вирусные частицы становились меньше, достигая размера одного микрона на пике заражения, что обеспечивало их повышенную опасность.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша