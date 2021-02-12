https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597236293.html
Названы признаки суперраспространителей коронавируса
Названы признаки суперраспространителей коронавируса
Ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса, сообщает MedicalXpress. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:22
2021-02-12T16:22
2021-02-12T16:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_fed514576eb1b9fd33f1a6e89f48b39b.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса, сообщает MedicalXpress.Американские специалисты изучили показатели 194 заболевших, а также данные экспериментального исследования приматов с COVID-19. Выяснилось, что количество выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус, сильно различается в зависимости от возраста, индекса массы тела, а также стадии заболевания.Так, чаще всего суперраспространителями становились пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса. Такие заболевшие выдыхали в три раза больше "зараженных" капель, чем представители других исследуемых групп. Ученые пришли к выводу, что 18 процентов инфицированных ответственны за 80 процентов передач вируса.Исследователи также отметили, что в среднем количество капель аэрозоля увеличивалось по мере прогрессирования инфекции, достигая пиковых уровней через неделю после заражения, а снижалось до нормального через две недели. При этом по мере развития заболевания вирусные частицы становились меньше, достигая размера одного микрона на пике заражения, что обеспечивало их повышенную опасность.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b2141fb02d5d13b580ded178b64ede9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса, сообщает MedicalXpress
.
Американские специалисты изучили показатели 194 заболевших, а также данные экспериментального исследования приматов с COVID-19. Выяснилось, что количество выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус, сильно различается в зависимости от возраста, индекса массы тела, а также стадии заболевания.
Так, чаще всего суперраспространителями становились пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса. Такие заболевшие выдыхали в три раза больше "зараженных" капель, чем представители других исследуемых групп. Ученые пришли к выводу, что 18 процентов инфицированных ответственны за 80 процентов передач вируса.
Исследователи также отметили, что в среднем количество капель аэрозоля увеличивалось по мере прогрессирования инфекции, достигая пиковых уровней через неделю после заражения, а снижалось до нормального через две недели. При этом по мере развития заболевания вирусные частицы становились меньше, достигая размера одного микрона на пике заражения, что обеспечивало их повышенную опасность.