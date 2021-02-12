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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597236293.html
Названы признаки суперраспространителей коронавируса
Названы признаки суперраспространителей коронавируса
Ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса, сообщает MedicalXpress. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:22
2021-02-12T16:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса, сообщает MedicalXpress.Американские специалисты изучили показатели 194 заболевших, а также данные экспериментального исследования приматов с COVID-19. Выяснилось, что количество выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус, сильно различается в зависимости от возраста, индекса массы тела, а также стадии заболевания.Так, чаще всего суперраспространителями становились пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса. Такие заболевшие выдыхали в три раза больше "зараженных" капель, чем представители других исследуемых групп. Ученые пришли к выводу, что 18 процентов инфицированных ответственны за 80 процентов передач вируса.Исследователи также отметили, что в среднем количество капель аэрозоля увеличивалось по мере прогрессирования инфекции, достигая пиковых уровней через неделю после заражения, а снижалось до нормального через две недели. При этом по мере развития заболевания вирусные частицы становились меньше, достигая размера одного микрона на пике заражения, что обеспечивало их повышенную опасность.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Названы признаки суперраспространителей коронавируса

16:22 12.02.2021 (обновлено: 16:43 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса, сообщает MedicalXpress.
Американские специалисты изучили показатели 194 заболевших, а также данные экспериментального исследования приматов с COVID-19. Выяснилось, что количество выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус, сильно различается в зависимости от возраста, индекса массы тела, а также стадии заболевания.
Так, чаще всего суперраспространителями становились пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса. Такие заболевшие выдыхали в три раза больше "зараженных" капель, чем представители других исследуемых групп. Ученые пришли к выводу, что 18 процентов инфицированных ответственны за 80 процентов передач вируса.
Исследователи также отметили, что в среднем количество капель аэрозоля увеличивалось по мере прогрессирования инфекции, достигая пиковых уровней через неделю после заражения, а снижалось до нормального через две недели. При этом по мере развития заболевания вирусные частицы становились меньше, достигая размера одного микрона на пике заражения, что обеспечивало их повышенную опасность.
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