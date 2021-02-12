https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597204260.html

Ученый рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

Ученый рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

У России есть все шансы избежать третьей волны коронавируса из-за появления британского штамма, для этого нужно помнить о таких мерах, как мытье рук и ношение... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:45

2021-02-12T13:45

2021-02-12T13:58

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. У России есть все шансы избежать третьей волны коронавируса из-за появления британского штамма, для этого нужно помнить о таких мерах, как мытье рук и ношение масок, а также о вакцинации, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Игорь Никитин."Мне почему-то хочется верить, что нам удастся избежать, во всяком случае, нам надо приложить все усилия к тому, чтобы избежать вот этой третьей волны", - рассказал Никитин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что исследования вирусологами и эпидемиологами российских вакцин показывают их эффективность в отношении, в том числе, и британского штамма.Как добавил специалист, многое будет зависеть от соблюдения мер предосторожности - мытья рук и ношения масок, соблюдения социального дистанцирования. Он обратил внимание на то, что в этом сезоне почти не было гриппа, и вряд ли он будет.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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