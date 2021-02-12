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Ученый рассказал, как избежать третьей волны коронавируса
Ученый рассказал, как избежать третьей волны коронавируса
У России есть все шансы избежать третьей волны коронавируса из-за появления британского штамма, для этого нужно помнить о таких мерах, как мытье рук и ношение... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:45
2021-02-12T13:45
2021-02-12T13:58
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. У России есть все шансы избежать третьей волны коронавируса из-за появления британского штамма, для этого нужно помнить о таких мерах, как мытье рук и ношение масок, а также о вакцинации, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Игорь Никитин."Мне почему-то хочется верить, что нам удастся избежать, во всяком случае, нам надо приложить все усилия к тому, чтобы избежать вот этой третьей волны", - рассказал Никитин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что исследования вирусологами и эпидемиологами российских вакцин показывают их эффективность в отношении, в том числе, и британского штамма.Как добавил специалист, многое будет зависеть от соблюдения мер предосторожности - мытья рук и ношения масок, соблюдения социального дистанцирования. Он обратил внимание на то, что в этом сезоне почти не было гриппа, и вряд ли он будет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
У России
есть все шансы избежать третьей волны коронавируса из-за появления британского штамма, для этого нужно помнить о таких мерах, как мытье рук и ношение масок, а также о вакцинации, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ
Игорь Никитин.
"Мне почему-то хочется верить, что нам удастся избежать, во всяком случае, нам надо приложить все усилия к тому, чтобы избежать вот этой третьей волны", - рассказал Никитин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что исследования вирусологами и эпидемиологами российских вакцин показывают их эффективность в отношении, в том числе, и британского штамма.
Как добавил специалист, многое будет зависеть от соблюдения мер предосторожности - мытья рук и ношения масок, соблюдения социального дистанцирования. Он обратил внимание на то, что в этом сезоне почти не было гриппа, и вряд ли он будет.