https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597203476.html

Переболевшие COVID-19 россияне поменяли отношение к коронавирусу

Переболевшие COVID-19 россияне поменяли отношение к коронавирусу

Более половины россиян, перенесших COVID-19, считают его тяжелым заболеванием с серьезными последствиями, следует из опроса онлайн-сервиса по писку работы... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:43

2021-02-12T13:43

2021-02-12T13:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Более половины россиян, перенесших COVID-19, считают его тяжелым заболеванием с серьезными последствиями, следует из опроса онлайн-сервиса по писку работы SuperJob.Эту позицию разделяют 54 процента респондентов, которые не болели сами, но наблюдали болезнь близких.Чаще всего мнение о серьезной опасности коронавируса не разделяют те, кто пока не сталкивался с инфекцией, — 40 процентов опрошенных. При этом 28 процентов россиян уверены, что опасность COVID-19 преувеличена. Они заявили, что от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и последствий алкоголизма умирают куда больше людей.По последним данным, в России число заразившихся SARS-CoV-2 с начала пандемии достигло 4 042 837: за все время 79 194 человека скончались, 3 559 142 пациента выздоровели.

https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597170735.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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