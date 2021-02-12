https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597166635.html

В Москве за сутки госпитализировали 762 человека с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 762 человека с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализировано 762 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:22

2021-02-12T11:22

2021-02-12T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 762 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.Отмечается, что в столице выздоровели еще 3184 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 865 100."В Москве выявлено 2139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 762 человека. В столице скончалось 63 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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