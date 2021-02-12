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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:15
2021-02-12T11:15
2021-02-12T11:15
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здоровье - общество
магаданская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Еврейская автономная область - 0,09%, 3. Магаданская область, Чеченская Республика - 0,1%", - говорится в сообщении.
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