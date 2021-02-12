https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597164772.html

В России выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:12

2021-02-12T11:12

2021-02-12T12:03

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне 0,37 процента, у 11,7 процента нет симптомов. Умерли 507 человек, выписались 20 720.Больше всего новых пациентов в Москве (2139, накануне было на 99 меньше), Санкт-Петербурге (1134) и Подмосковье (842); меньше всего в Магаданской области (восемь), Еврейской автономной области (четыре) и на Чукотке (три).Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 042 837. Умерли за все время 79 194 человека, вылечились — 3 559 142.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 107 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 107,8 миллиона. Умерли 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/kovid-1596864622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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