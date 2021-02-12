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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597164772.html
В России выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:12
2021-02-12T12:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне 0,37 процента, у 11,7 процента нет симптомов. Умерли 507 человек, выписались 20 720.Больше всего новых пациентов в Москве (2139, накануне было на 99 меньше), Санкт-Петербурге (1134) и Подмосковье (842); меньше всего в Магаданской области (восемь), Еврейской автономной области (четыре) и на Чукотке (три).Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 042 837. Умерли за все время 79 194 человека, вылечились — 3 559 142.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 107 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 107,8 миллиона. Умерли 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом

11:12 12.02.2021 (обновлено: 12:03 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Темп прироста держится на уровне 0,37 процента, у 11,7 процента нет симптомов. Умерли 507 человек, выписались 20 720.
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Больше всего новых пациентов в Москве (2139, накануне было на 99 меньше), Санкт-Петербурге (1134) и Подмосковье (842); меньше всего в Магаданской области (восемь), Еврейской автономной области (четыре) и на Чукотке (три).
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 042 837. Умерли за все время 79 194 человека, вылечились — 3 559 142.
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 107 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 107,8 миллиона. Умерли 2,3 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
 
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