https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597164772.html
В России выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:12
2021-02-12T11:12
2021-02-12T12:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_a18effc8b8b11c5e24b6adaacfa0558e.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне 0,37 процента, у 11,7 процента нет симптомов. Умерли 507 человек, выписались 20 720.Больше всего новых пациентов в Москве (2139, накануне было на 99 меньше), Санкт-Петербурге (1134) и Подмосковье (842); меньше всего в Магаданской области (восемь), Еврейской автономной области (четыре) и на Чукотке (три).Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 042 837. Умерли за все время 79 194 человека, вылечились — 3 559 142.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 107 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 107,8 миллиона. Умерли 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/kovid-1596864622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_299:0:2875:1932_1920x0_80_0_0_2efd021ded809071e7e36f1315013667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество