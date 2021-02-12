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В подмосковном парке "Патриот" закрыли госпиталь для больных с COVID-19
В подмосковном парке "Патриот" закрыли госпиталь для больных с COVID-19
Завершил работу временный мобильный госпиталь, который был развернут в прошлом году силами российского военного ведомства на базе Конгрессно-выставочного центра РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:18
2021-02-12T08:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
патриот
здоровье - общество
сергей шойгу
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Завершил работу временный мобильный госпиталь, который был развернут в прошлом году силами российского военного ведомства на базе Конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", сообщает в пятницу министерство обороны РФ."Госпиталь работу завершил", - говорится в сообщении. По данным ведомства, здесь "в условиях стационара получили медицинскую помощь 6657 гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией".Госпиталь на 1420 коек для лечения инфекционных больных был развернут по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу для оказания медицинской помощи жителям Московской области."Всего в работе инфекционного центра с начала октября 2020 с учетом ротации было задействовано более 1,6 тысячи специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова",- говорится в пресс-релизе.Работа личного состава медицинского отряда была организована посменно, с соблюдением мер индивидуальной защиты. "В том числе под руководством профессорско-преподавательского состава в лечении больных принимали участие курсанты Военно-медицинской академии. Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществлялся исключительно по их собственному желанию", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, патриот, здоровье - общество, сергей шойгу, московская область (подмосковье)

В подмосковном парке "Патриот" закрыли госпиталь для больных с COVID-19

08:18 12.02.2021
 
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Открытие Международного салона Комплексная безопасность 2010 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Завершил работу временный мобильный госпиталь, который был развернут в прошлом году силами российского военного ведомства на базе Конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", сообщает в пятницу министерство обороны РФ.
"Госпиталь работу завершил", - говорится в сообщении. По данным ведомства, здесь "в условиях стационара получили медицинскую помощь 6657 гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией".
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Госпиталь на 1420 коек для лечения инфекционных больных был развернут по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу для оказания медицинской помощи жителям Московской области.
"Всего в работе инфекционного центра с начала октября 2020 с учетом ротации было задействовано более 1,6 тысячи специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова",- говорится в пресс-релизе.
Работа личного состава медицинского отряда была организована посменно, с соблюдением мер индивидуальной защиты. "В том числе под руководством профессорско-преподавательского состава в лечении больных принимали участие курсанты Военно-медицинской академии. Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществлялся исключительно по их собственному желанию", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПатриотЗдоровье - ОбществоСергей ШойгуМосковская область (Подмосковье)
 
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