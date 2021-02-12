https://ria.ru/20210212/koran-1597193665.html

Мусульмане выпустили электронную версию уникального перевода Корана

Мусульмане выпустили электронную версию уникального перевода Корана

Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) выпустило мобильное приложение с переводом смыслов Корана на татарском языке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:10

2021-02-12T13:10

2021-02-12T13:10

религия и мировоззрение

россия

новости - религия и мировоззрение

камиль самигуллин

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) выпустило мобильное приложение с переводом смыслов Корана на татарском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията."Смысловые переводы Корана на русский и татарский языки ДУМ РТ выпустило уже в нескольких форматах: книги, аудиоверсии, мобильные приложения. Эти фундаментальные труды выложены в сеть для всеобщего бесплатного доступа. Теперь в России созданы все возможности для того, чтобы каждый мусульманин смог понять истинные смыслы нашей религии и слова Всевышнего", - приводит ДУМ РТ слова муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.Перевод смыслов Корана на русский и татарский языки является результатом семилетней работы ученых и богословов. Как отмечают в ДУМ РТ, это первое в России такого рода издание. "Отличительная особенность переводов смыслов Корана от ДУМ РТ заключается в точной передаче текста Священной Книги на современный татарский и русский языки, что позволило максимально близко воспроизвести синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника и исключить возможности для кривотолков. Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов Корана в тексте труда содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом, переложение смыслов Корана на татарский и русский языки позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка Корана", - отметили в муфтияте.

https://ria.ru/20210129/khalyal-1595145408.html

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россия, новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин