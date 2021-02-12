https://ria.ru/20210212/konkurs-1597239822.html

Стартует конкурс журналистов "Экономическое возрождение России"

Стартует конкурс журналистов "Экономическое возрождение России"

Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:43

2021-02-12T16:43

2021-02-12T16:43

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 фев - Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России" по итогам 2020 года.Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России" ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России. Целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республикан­ских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.Основные номинации конкурса:Гран-при конкурса вручается победителю по теме года "Лучшая история предпринимательского успеха".В связи с 20-летием официального партнера конкурса компании "ФосАгро" учреждается специальная премия конкурса "Экономическое возрождение России" - "За освещение работы российского АПК". Конкурс проводится в два этапа:На региональный этап конкурса заявки подаются в территориальные торгово-промышленные палаты.На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2021 года (проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России) по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6, ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ, тел.: 8 (967) 080-21-16, 8 (926) 432-46-11, 8 (495) 620-02-47/620-04-19, e-mail: kba@tpprf.ru, konkurs@tpprf.ruПобедители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" состоится 8 апреля 2021 года в МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, д. 4. Порядок и условия проведения конкурса определены в Положении Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России"Более подробную информацию можно получить на сайте ТПП РФ. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы