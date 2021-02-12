https://ria.ru/20210212/konkurs-1597239822.html
Стартует конкурс журналистов "Экономическое возрождение России"
Стартует конкурс журналистов "Экономическое возрождение России"
Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:43
2021-02-12T16:43
2021-02-12T16:43
пресс-релизы
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МОСКВА, 12 фев - Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России" по итогам 2020 года.Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России" ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России. Целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.Основные номинации конкурса:Гран-при конкурса вручается победителю по теме года "Лучшая история предпринимательского успеха".В связи с 20-летием официального партнера конкурса компании "ФосАгро" учреждается специальная премия конкурса "Экономическое возрождение России" - "За освещение работы российского АПК". Конкурс проводится в два этапа:На региональный этап конкурса заявки подаются в территориальные торгово-промышленные палаты.На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2021 года (проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России) по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6, ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ, тел.: 8 (967) 080-21-16, 8 (926) 432-46-11, 8 (495) 620-02-47/620-04-19, e-mail: kba@tpprf.ru, konkurs@tpprf.ruПобедители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" состоится 8 апреля 2021 года в МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, д. 4. Порядок и условия проведения конкурса определены в Положении Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России"Более подробную информацию можно получить на сайте ТПП РФ. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
МОСКВА, 12 фев - Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России" по итогам 2020 года.
Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России" ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России.
Целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.
Основные номинации конкурса:
—лучшие федеральные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);
—лучшие региональные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);
—лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах;
—лучшие СМИ в системе ТПП РФ (газеты, журналы, телепрограммы, интернет-издания);
—лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, интернет-издания);
—успешный старт (участвуют журналисты до 25 лет с опытом профессиональной деятельности до 4 лет).
Гран-при конкурса вручается победителю по теме года "Лучшая история предпринимательского успеха".
В связи с 20-летием официального партнера конкурса компании "ФосАгро" учреждается специальная премия конкурса "Экономическое возрождение России" - "За освещение работы российского АПК".
Конкурс проводится в два этапа:
На региональный этап конкурса заявки подаются в территориальные торгово-промышленные палаты.
На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2021 года
(проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России) по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6, ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ, тел.: 8 (967) 080-21-16, 8 (926) 432-46-11, 8 (495) 620-02-47/620-04-19, e-mail: kba@tpprf.ru
, konkurs@tpprf.ru
Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.
Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" состоится 8 апреля 2021 года в МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, д. 4.
Порядок и условия проведения конкурса определены в Положении Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России"
Более подробную информацию можно получить на сайте ТПП РФ
.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.