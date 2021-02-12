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Новый спорткомплекс в Комсомольске-на-Амуре обещают сдать летом
Новый спорткомплекс в Комсомольске-на-Амуре обещают сдать летом
Новый спорткомплекс в Комсомольске-на-Амуре подрядчик обещает сдать летом, технически третья очередь сооружения готова на 66%, сообщает правительство региона в... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:00
2021-02-12T13:00
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
комсомольск-на-амуре
хабаровск
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 12 фев — РИА Новости. Новый спорткомплекс в Комсомольске-на-Амуре подрядчик обещает сдать летом, технически третья очередь сооружения готова на 66%, сообщает правительство региона в пятницу.Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей поездки проинспектировал наиболее значимые объекты социальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, строительство которых ведется по долгосрочному плану комплексного социально-экономического развития города."Второе полугодие 2021 года – такой срок сдачи определен строителям 3-го этапа Регионального центра развития спорта – Центра сложнокоординационных видов спорта. Технически 3-я очередь спорткомплекса готова на 66%. Фактически сделан фундамент, коробка здания, кровля спортзала, металлический каркас спортзала, наружные сети водо- и теплоснабжения, канализации. Ведется монтаж фасадов и систем вентиляции, отделка стен, устройство полов, монтаж внутренних и наружных дверей", - сообщает правительство края.Комплекс должен был быть введен в эксплуатацию еще в декабре прошлого года, однако сроки пришлось сдвинуть. Отставание составляет 166 дней, уточнили в ведомстве. Спорткомплекс рассчитан на занятия акробатикой, художественной гимнастикой, скалолазанием и другими видами спорта. В среднем в смену в здании смогут находиться 200 человек. Трибуны рассчитаны на 300 зрителей.Отмечается, что заказчиком объекта выступает КГКУ "Служба заказчика минстроя края". Проект разработан АО "31-й государственный проектный институт специального строительства". Подрядчик - ООО "СК "Монолит". Стоимость работ по госконтракту составляет около 1 миллиарда рублей.Замгендиректора компании Артем Овсепян заверил врио губернатора, что на данном этапе проблем с завершением строительства практически нет. Есть необходимость решить вопрос с отделкой стен гимнастического зала: проектировщики не заложили в стоимость штукатурку, предполагая, что краску нанесут прямо на бетон. Чтобы соблюсти технологию, краевому минстрою надо изыскать более 20 миллионов рублей.Более проблемная стройка - находящийся поблизости от спортивного сооружения детский больничный комплекс. Сейчас подрядчик работает над тем, чтобы законсервировать его. "С проектом серьезные проблемы, с тем, что здесь много что обещали, но не сделали до нас. Работа предстоит серьезная, многоэтапная, но нужно этот объект завершить", - подчеркнул Дегтярев.По информации краевого правительства, комплекс, в который должны были войти детская поликлиника на 500 посещений в смену, стационар на 232 койки и консультативное отделение на 300 приемов за смену, был спроектирован АО "Гипроздрав". Подрядчиком первой очереди выступало ООО СК "Вита". Работы компанией были полностью остановлены в 2019 году, контракт расторгнут год назад. Вторую очередь возводит компания "Монолит".Общая стоимость детского больничного комплекса – более 2,25 миллиарда рублей. В ходе строительства выяснилось, что проект не учел многих требований к учреждению здравоохранения, не были взяты в расчет затраты на оборудование, констатировали в правительстве региона. Министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев проинформировал, что предельная стоимость объекта оценивается в 5,94 миллиарда рублей. О выделении дополнительного финансирования министерству здравоохранения региона понадобится договариваться на федеральном уровне. "Технически объект готов только на 29%", - уточнили в ведомстве.Дополнительные деньги требуются и на ремонт стадиона "Авангард", построенного в Комсомольске-на-Амуре в 1982 году. Он рассчитан почти на 15 тысяч зрителей. Изначально реконструкция была оценена в 445 миллионов рублей (средства федерального и краевого бюджетов), предусмотренные на 2021-2022 годы. С момента разработки проектно-сметной документации из-за увеличения цен на материалы и расширения перечня необходимых работ стоимость увеличилась на 240 миллионов рублей. Реконструкция предусматривает обновление трибун и подтрибунных помещений, капремонт фасада, замену инженерных сетей, модернизацию футбольного поля и легкоатлетического сектора.Все вопросы финансирования проблемных объектов в Городе юности врио губернатора будет решать совместно с профильными ведомствами после возвращения в Хабаровск.
https://ria.ru/20210211/biznesmeny-1596923913.html
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михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, общество

Новый спорткомплекс в Комсомольске-на-Амуре обещают сдать летом

13:00 12.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ХАБАРОВСК, 12 фев — РИА Новости. Новый спорткомплекс в Комсомольске-на-Амуре подрядчик обещает сдать летом, технически третья очередь сооружения готова на 66%, сообщает правительство региона в пятницу.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей поездки проинспектировал наиболее значимые объекты социальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, строительство которых ведется по долгосрочному плану комплексного социально-экономического развития города.
"Второе полугодие 2021 года – такой срок сдачи определен строителям 3-го этапа Регионального центра развития спорта – Центра сложнокоординационных видов спорта. Технически 3-я очередь спорткомплекса готова на 66%. Фактически сделан фундамент, коробка здания, кровля спортзала, металлический каркас спортзала, наружные сети водо- и теплоснабжения, канализации. Ведется монтаж фасадов и систем вентиляции, отделка стен, устройство полов, монтаж внутренних и наружных дверей", - сообщает правительство края.
Комплекс должен был быть введен в эксплуатацию еще в декабре прошлого года, однако сроки пришлось сдвинуть. Отставание составляет 166 дней, уточнили в ведомстве. Спорткомплекс рассчитан на занятия акробатикой, художественной гимнастикой, скалолазанием и другими видами спорта. В среднем в смену в здании смогут находиться 200 человек. Трибуны рассчитаны на 300 зрителей.
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Отмечается, что заказчиком объекта выступает КГКУ "Служба заказчика минстроя края". Проект разработан АО "31-й государственный проектный институт специального строительства". Подрядчик - ООО "СК "Монолит". Стоимость работ по госконтракту составляет около 1 миллиарда рублей.
Замгендиректора компании Артем Овсепян заверил врио губернатора, что на данном этапе проблем с завершением строительства практически нет. Есть необходимость решить вопрос с отделкой стен гимнастического зала: проектировщики не заложили в стоимость штукатурку, предполагая, что краску нанесут прямо на бетон. Чтобы соблюсти технологию, краевому минстрою надо изыскать более 20 миллионов рублей.
Более проблемная стройка - находящийся поблизости от спортивного сооружения детский больничный комплекс. Сейчас подрядчик работает над тем, чтобы законсервировать его. "С проектом серьезные проблемы, с тем, что здесь много что обещали, но не сделали до нас. Работа предстоит серьезная, многоэтапная, но нужно этот объект завершить", - подчеркнул Дегтярев.
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По информации краевого правительства, комплекс, в который должны были войти детская поликлиника на 500 посещений в смену, стационар на 232 койки и консультативное отделение на 300 приемов за смену, был спроектирован АО "Гипроздрав". Подрядчиком первой очереди выступало ООО СК "Вита". Работы компанией были полностью остановлены в 2019 году, контракт расторгнут год назад. Вторую очередь возводит компания "Монолит".
Общая стоимость детского больничного комплекса – более 2,25 миллиарда рублей. В ходе строительства выяснилось, что проект не учел многих требований к учреждению здравоохранения, не были взяты в расчет затраты на оборудование, констатировали в правительстве региона. Министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев проинформировал, что предельная стоимость объекта оценивается в 5,94 миллиарда рублей. О выделении дополнительного финансирования министерству здравоохранения региона понадобится договариваться на федеральном уровне. "Технически объект готов только на 29%", - уточнили в ведомстве.
Дополнительные деньги требуются и на ремонт стадиона "Авангард", построенного в Комсомольске-на-Амуре в 1982 году. Он рассчитан почти на 15 тысяч зрителей. Изначально реконструкция была оценена в 445 миллионов рублей (средства федерального и краевого бюджетов), предусмотренные на 2021-2022 годы. С момента разработки проектно-сметной документации из-за увеличения цен на материалы и расширения перечня необходимых работ стоимость увеличилась на 240 миллионов рублей. Реконструкция предусматривает обновление трибун и подтрибунных помещений, капремонт фасада, замену инженерных сетей, модернизацию футбольного поля и легкоатлетического сектора.
Все вопросы финансирования проблемных объектов в Городе юности врио губернатора будет решать совместно с профильными ведомствами после возвращения в Хабаровск.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Михаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Комсомольск-на-АмуреХабаровскХабаровский крайОбщество
 
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