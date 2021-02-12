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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210212/kolesnikova-1597155426.html
Белорусскую оппозиционерку Колесникову обвинили еще по двум статьям
Белорусскую оппозиционерку Колесникову обвинили еще по двум статьям
Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции, активистке штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Марии Колесниковой... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:15
2021-02-12T10:15
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана тихановская
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции, активистке штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Марии Колесниковой дополнительно предъявлено обвинение еще по двум статьям - заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования, сообщила в пятницу пресс-служба штаба."Марии Колесниковой предъявлены новые обвинения... в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.В штабе напомнили, что еще в сентябре прошлого года Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Защита оппозиционерки уверена, что обвинения не имеют под собой законных оснований, добавили в пресс-службе.Ранее в пятницу стало известно, что члену президиума координационного совета Максиму Знаку предъявлены аналогичные обвинения. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.Следственный комитет Белоруссии ранее сообщал, что Колесникова является обвиняемой по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета. Срок содержания ее под стражей продлен до 8 марта.До этого представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, затем ряд оппозиционеров стали фигурантами новых дел.После выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597091919.html
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мария колесникова, светлана тихановская, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Белорусскую оппозиционерку Колесникову обвинили еще по двум статьям

10:15 12.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции, активистке штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Марии Колесниковой дополнительно предъявлено обвинение еще по двум статьям - заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования, сообщила в пятницу пресс-служба штаба.
"Марии Колесниковой предъявлены новые обвинения... в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В штабе напомнили, что еще в сентябре прошлого года Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Защита оппозиционерки уверена, что обвинения не имеют под собой законных оснований, добавили в пресс-службе.
Ранее в пятницу стало известно, что члену президиума координационного совета Максиму Знаку предъявлены аналогичные обвинения. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.
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Следственный комитет Белоруссии ранее сообщал, что Колесникова является обвиняемой по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета. Срок содержания ее под стражей продлен до 8 марта.
До этого представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, затем ряд оппозиционеров стали фигурантами новых дел.
После выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
Всебелорусское народное собрание в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
 
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