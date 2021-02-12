https://ria.ru/20210212/khusity-1597264255.html

США исключат хуситов из списка террористических организаций

США исключат хуситов из списка террористических организаций

США с 16 февраля исключают хуситов из списка зарубежных террористических организаций, куда они были включены администрацией Дональда Трампа, заявил госсекретарь РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T18:40

2021-02-12T18:40

2021-02-12T18:50

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в мире

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. США с 16 февраля исключают хуситов из списка зарубежных террористических организаций, куда они были включены администрацией Дональда Трампа, заявил госсекретарь США Тони Блинкен.Хуситы были включены в число террористических организацией администрацией Дональда Трампа, но команда Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть это решение.В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Входящие в состав коалиции ОАЭ поддержали созданный на юге страны Переходный совет Южного Йемена - структуру, противостоящую международно признанному правительству, которая выступает за отделение юга Йемена от той части страны, где правят хуситы. Вооруженные силы совета захватили власть в столице Южного Йемена Адене и вытеснили оттуда войска, поддерживающие правительство. Однако в 2019 году под нажимом Саудовской Аравии они подписали Эр-Риядское соглашение по урегулированию конфликта с правительством и разделению власти на территориях, которые оно контролирует.

https://ria.ru/20201230/yemen-1591637085.html

йемен

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дональд трамп, джо байден, йемен, сша, в мире