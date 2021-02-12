США исключат хуситов из списка террористических организаций
18:40 12.02.2021 (обновлено: 18:50 12.02.2021)
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. США с 16 февраля исключают хуситов из списка зарубежных террористических организаций, куда они были включены администрацией Дональда Трампа, заявил госсекретарь США Тони Блинкен.
"С 16 февраля я отзываю причисление (движения) "Ансар Алла", которое иногда называют хуситами, к зарубежным террористическим организациям", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Блинкена. Он пояснил, что решение обосновано "катастрофической гуманитарной ситуацией в Йемене". Госсекретарь призвал все стороны конфликта в этой стране к диалогу и поиску политического решения конфликта.
Хуситы были включены в число террористических организацией администрацией Дональда Трампа, но команда Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть это решение.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Входящие в состав коалиции ОАЭ поддержали созданный на юге страны Переходный совет Южного Йемена - структуру, противостоящую международно признанному правительству, которая выступает за отделение юга Йемена от той части страны, где правят хуситы. Вооруженные силы совета захватили власть в столице Южного Йемена Адене и вытеснили оттуда войска, поддерживающие правительство. Однако в 2019 году под нажимом Саудовской Аравии они подписали Эр-Риядское соглашение по урегулированию конфликта с правительством и разделению власти на территориях, которые оно контролирует.
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