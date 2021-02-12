https://ria.ru/20210212/khristiane-1597192760.html

Роккуччи: встреча на Кубе сделала живой мечту о христианском единстве

Роккуччи: встреча на Кубе сделала живой мечту о христианском единстве

Развитие событий за пять лет, прошедших после встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе, подтвердило исторический... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:08

2021-02-12T13:08

2021-02-12T13:08

религия и мировоззрение

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

ватикан

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РИМ, 12 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Развитие событий за пять лет, прошедших после встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе, подтвердило исторический характер этого события, содействуя более интенсивному межцерковному диалогу на разных уровнях, заявил в интервью РИА Новости вице-президент влиятельной католической Общины св. Эгидия, профессор Римского университета Roma Tre Адриано Роккуччи (Adriano Roccucci)."Историческое значение встречи между папой Франциском и патриархом Кириллом, состоявшейся 12 февраля 2016 года в Гаване, было очевидно сразу. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении многих веков. И отсутствие такой встречи подтверждало существование определенной дистанции между двумя церковными и культурными мирами", - подчеркнул известный итальянский историк.Сложный путь к единствуРоккуччи отметил, что встреча на Кубе стала результатом большого пути, который обе церкви проделали за несколько десятилетий, идя навстречу друг другу. "Можно сказать, что она стала важнейшей вехой на этом пути, начав новый этап исторического процесса. Подчеркну, это именно процесс, который идет в обеих церквах, вызывая порой различную реакцию внутри них. Однако самые разные события, происшедшие за минувшее пятилетие, подтверждают исключительную важность этой встречи", - указал он."Пришло осознание того, что общение между русским православием и католичеством - это отнюдь не второстепенный, а напротив, важнейший вопрос для христианства в современном мире. Причем я говорю об осознании этого как духовенством, так и церковным народом и шире международным сообществом. Конечно, со стороны обеих церквей имела место и реакция, связанная с недостаточным пониманием и неполным восприятием этого процесса. Однако, это тоже естественная часть самого процесса. Кроме того, после встречи на Кубе общение между верующими обеих церквей стало восприниматься как более приемлемое, в большей степени соответствующее их жизни", - заявил эксперт.В этой связи Роккуччи выделил тему общения РПЦ и Католической церкви по проблеме социального служения, что обусловлено вниманием к положению наиболее уязвимых слоев населения. Еще одним приоритетным направлением нынешнего общения между двумя церквами, по словам Роккуччи, является тема сосуществования различных вероисповеданий в глобальном мире. "В этом отношении в России накоплен большой опыт. Об этой доброй традиции сожительства неоднократно говорил и патриарх Кирилл. В свою очередь, Католическая церковь стремится содействовать налаживанию добрых отношений между различными религиями. И я вижу, что за последние пять лет в этой области действительно укрепилось взаимопонимание", - заметил он.Живая мечтаРоккуччи напомнил, что в совместном заявлении, подписанном по итогам встречи в Гаване, была выражена надежда на то, что "она внесет вклад в дело достижения богозаповеданного единства христиан"."Конечно, достижение единства христиан – это приоритетное дело. Но, к сожалению, путь к этой цели сложен и противоречив, и когда такое единство будет достигнуто, сказать трудно. Я придерживаюсь идеи, что продвижение по пути сближения между церквами достигается через развитие человеческого общения. Это обязательно идет на пользу, даже если сейчас это не вполне очевидно", - указал профессор.По мнению Роккуччи, влияние гаванской встречи выражается еще и в том, что мечта о единстве христиан не является более только воспоминанием о неких моментах давней или не столь давней истории."Встреча дала совершенно ясный сигнал о том, что мечта о единстве христиан, стремление к нему живы, как жив и путь, ведущий к этой цели. Естественно, необходимо считаться с существующими реалиями, а также со старыми и новыми проблемами, которые тормозят этот процесс. Но это живой процесс! Не что-то едва живое, о чем можно думать с ностальгическим чувством, но то, ради чего сегодня стоит тратить силы, время, энергию. И эти затраты не напрасны", - подчеркнул он.Историк также обратил особое внимание на тот пункт Совместного заявления, в котором говорилось о гонениях, которым христиане подвергаются во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки."Мы не так давно попрощались с ХХ веком, который с полным основанием можно назвать "Веком мученичества". Кстати, именно так называется книга основателя Общины св. Эгидия Андреа Риккарди, которая вышла и на русском языке. РПЦ, возможно, как никакая другая церковь, пострадала от гонений на верующих в ХХ веке и вышла из него с трагическим и одновременно богатейшим духовным наследием новомучеников. Именно мученичество стало одной из центральных тем в общении и сближения между православными и католиками на пути к единству, потому что мученики свидетельствуют нам о самом ценном в жизни христианина – о верности Евангелию и Христу", - отметил Роккуччи."С другой стороны, тот опыт, который наши церкви получили в ХХ веке, накладывает на них еще большую ответственность, когда сегодня речь идет о преследовании христиан в различных частях света, где идут войны и действуют террористические организации. Христианская солидарность, братская близость – это очень важные вещи. И эта еще одна серьезная проблема, которая требует от православных и католиков взаимопонимания и взаимодействия", - указал собеседник РИА Новости.Новая встреча?Отвечая на вопрос о возможности новой встречи между предстоятелями Католической церкви и РПЦ, Роккуччи не исключил такого развития событий."Я не владею какой-то особой информацией на сей счет. Насколько я могу судить, в том числе по недавним заявлениям главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, вопрос о визите папы Римского в Россию не стоит на повестке двусторонних отношений. Однако исключать возможность новой встречи предстоятелей наших церквей в будущем не стоит. В принципе динамика процесса предполагает возможность проведения их новой встречи, но при этом следует иметь в виду вопрос о ее своевременности", - заметил историк."Безусловно, такая встреча имела бы весьма большой смысл и значение. Но где и когда она может пройти, сейчас сказать трудно. Это будет зависеть как от многих обстоятельств внутреннего характера, так и от внешних факторов, связанных с общей ситуацией в мире", - уточнил он."Пандемия COVID-19 ярко продемонстрировала, как все мы тесно связаны в современном мире. Поистине никто не сможет спастись в одиночку. Тем не менее, на Земле продолжаются войны и острые конфликты. Похоже, отношения между народами и государствами становятся все более сложным. Полагаю, в этой ситуации роль церквей и духовных лидеров является очень важной. Ведь они открывают каналы общения, взаимопонимания, сближения между разными культурными и религиозными мирами", - резюмировал Роккуччи.

https://ria.ru/20180523/1521198957.html

https://ria.ru/20160224/1379697341.html

https://ria.ru/20200213/1564655064.html

https://ria.ru/20160217/1375984539.html

https://ria.ru/20210202/pontifik-1595743907.html

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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, ватикан