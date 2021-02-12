https://ria.ru/20210212/investor-1597186077.html

Инвестор вложит 2 млрд рублей в новое обувное производство в Москве

Инвестор вложит 2 млрд рублей в новое обувное производство в Москве

Комплекс по производству и ремонту обуви будет создан на севере Москвы, инвестор вложит в строительство 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:45

2021-02-12T12:45

2021-02-12T12:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149580/30/1495803070_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_e3ebd120ff4c3d863b0d749af316c100.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Комплекс по производству и ремонту обуви будет создан на севере Москвы, инвестор вложит в строительство 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). "Новое производство появится в районе Восточное Дегунино на улице Дубнинская. Инвестор построит административно-производственный центр по изготовлению, складированию и мелкому ремонту обуви и изделий из кожи. В создание нового объекта планируется вложить 2 миллиарда рублей и создать на нем около тысячи новых рабочих мест", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Инвестор – компания "Рандеву" – уже более 20 лет специализируется на торговле обувью и кожаными аксессуарами на российском рынке. Сегодня число розничных магазинов ее сети по всей стране насчитывает более ста.

https://ria.ru/20210203/kontrakty-1595824482.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров, экономика