Инвестор вложит 2 млрд рублей в новое обувное производство в Москве
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Комплекс по производству и ремонту обуви будет создан на севере Москвы, инвестор вложит в строительство 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Новое производство появится в районе Восточное Дегунино на улице Дубнинская. Инвестор построит административно-производственный центр по изготовлению, складированию и мелкому ремонту обуви и изделий из кожи. В создание нового объекта планируется вложить 2 миллиарда рублей и создать на нем около тысячи новых рабочих мест", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Инвестор – компания "Рандеву" – уже более 20 лет специализируется на торговле обувью и кожаными аксессуарами на российском рынке. Сегодня число розничных магазинов ее сети по всей стране насчитывает более ста.
"Новый комплекс, общая площадь которого превысит 67 тысяч квадратных метров, позволит "Рандеву" расширить свою работу, а также даст городу новые рабочие места. Помощь по локализации производства на территории города может получить как московская, так и компания из другого региона", – сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров.