https://ria.ru/20210212/impichment-1597132666.html

Обвинение призвало не допустить Трампа до Овального кабинета в будущем

Обвинение призвало не допустить Трампа до Овального кабинета в будущем

Бывший президент США Дональд Трамп может попытаться призывать к насилию в будущем, если ему не объявить импичмент сейчас, заявил главный обвинитель на процессе, РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T01:00

2021-02-12T01:00

2021-02-12T01:00

вашингтон

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может попытаться призывать к насилию в будущем, если ему не объявить импичмент сейчас, заявил главный обвинитель на процессе, член палаты представителей Джейми Раскин."Поставите ли вы на это жизни других полицейских? Поставите ли вы на это безопасность своей семьи? Поставите ли вы на это будущее вашей демократической страны?" - добавил главный обвинитель.Обвинение завершило изложение дела на процессе по импичменту, в пятницу к изложению своих доводов приступит защита Трампа.Обвинение представляло доводы два дня - в среду и четверг, обосновывая теорию, что Трамп подстрекал к мятежу перед беспорядками 6 января в здании Капитолия. Импичмент Трампу предлагается вынести задним числом, чтобы лишить его возможности в будущем баллотироваться на пост президента.Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.

https://ria.ru/20210212/kapitoliy-1597131591.html

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сша

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вашингтон, капитолий, дональд трамп, сша, в мире