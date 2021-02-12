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Обвинение призвало не допустить Трампа до Овального кабинета в будущем
Обвинение призвало не допустить Трампа до Овального кабинета в будущем
Бывший президент США Дональд Трамп может попытаться призывать к насилию в будущем, если ему не объявить импичмент сейчас, заявил главный обвинитель на процессе, РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T01:00
2021-02-12T01:00
вашингтон
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может попытаться призывать к насилию в будущем, если ему не объявить импичмент сейчас, заявил главный обвинитель на процессе, член палаты представителей Джейми Раскин."Поставите ли вы на это жизни других полицейских? Поставите ли вы на это безопасность своей семьи? Поставите ли вы на это будущее вашей демократической страны?" - добавил главный обвинитель.Обвинение завершило изложение дела на процессе по импичменту, в пятницу к изложению своих доводов приступит защита Трампа.Обвинение представляло доводы два дня - в среду и четверг, обосновывая теорию, что Трамп подстрекал к мятежу перед беспорядками 6 января в здании Капитолия. Импичмент Трампу предлагается вынести задним числом, чтобы лишить его возможности в будущем баллотироваться на пост президента.Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.
https://ria.ru/20210212/kapitoliy-1597131591.html
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вашингтон, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Обвинение призвало не допустить Трампа до Овального кабинета в будущем

01:00 12.02.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Джексонвилле
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Джексонвилле - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может попытаться призывать к насилию в будущем, если ему не объявить импичмент сейчас, заявил главный обвинитель на процессе, член палаты представителей Джейми Раскин.
"Дорогие мои коллеги, есть ли в этом зале хоть один политик, который верит, что Дональд Трамп прекратит подстрекать к насилию, чтобы добиться своего, если сенат еще когда-либо допустит его в Овальный кабинет?" - задался риторическим вопросом Раскин.
"Поставите ли вы на это жизни других полицейских? Поставите ли вы на это безопасность своей семьи? Поставите ли вы на это будущее вашей демократической страны?" - добавил главный обвинитель.
Обвинение завершило изложение дела на процессе по импичменту, в пятницу к изложению своих доводов приступит защита Трампа.
Обвинение представляло доводы два дня - в среду и четверг, обосновывая теорию, что Трамп подстрекал к мятежу перед беспорядками 6 января в здании Капитолия. Импичмент Трампу предлагается вынести задним числом, чтобы лишить его возможности в будущем баллотироваться на пост президента.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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