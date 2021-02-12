Обвинение призвало не допустить Трампа до Овального кабинета в будущем
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может попытаться призывать к насилию в будущем, если ему не объявить импичмент сейчас, заявил главный обвинитель на процессе, член палаты представителей Джейми Раскин.
"Дорогие мои коллеги, есть ли в этом зале хоть один политик, который верит, что Дональд Трамп прекратит подстрекать к насилию, чтобы добиться своего, если сенат еще когда-либо допустит его в Овальный кабинет?" - задался риторическим вопросом Раскин.
"Поставите ли вы на это жизни других полицейских? Поставите ли вы на это безопасность своей семьи? Поставите ли вы на это будущее вашей демократической страны?" - добавил главный обвинитель.
Обвинение завершило изложение дела на процессе по импичменту, в пятницу к изложению своих доводов приступит защита Трампа.
Обвинение представляло доводы два дня - в среду и четверг, обосновывая теорию, что Трамп подстрекал к мятежу перед беспорядками 6 января в здании Капитолия. Импичмент Трампу предлагается вынести задним числом, чтобы лишить его возможности в будущем баллотироваться на пост президента.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.