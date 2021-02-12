https://ria.ru/20210212/galkin-1597194933.html
В Сети обсуждают видео Максима Галкина с молодой тиктокершей
В Сети обсуждают видео Максима Галкина с молодой тиктокершей
Пользователи обсуждают видео, опубликованное на странице Максима Галкина в TikTok, на котором телеведущий мило беседует с блогершей Олей Шевченко, более... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T19:03
2021-02-12T19:03
2021-02-12T19:03
шоу-бизнес
отношения
знаменитости
звезды
алла пугачева
tiktok
шоубиз
максим галкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597196450_0:741:1194:1413_1920x0_80_0_0_072ed2e29e3ea017f19a6292ae9067af.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Пользователи обсуждают видео, опубликованное на странице Максима Галкина в TikTok, на котором телеведущий мило беседует с блогершей Олей Шевченко, более известной как Оля Шелби.В ролике они разыгрывают сцену из передачи "Лучше всех", которую ведет Галкин. Он изображает самого себя, а Ольга — маленькую девочку, которая рассказывает, что в будущем станет мамой ста детей.За сутки это видео набрало 1,7 миллиона просмотров и больше 200 тысяч лайков. В комментариях зрители заметили, что супруг Аллы Пугачевой как-то "по-особенному смотрит" на молоденькую рыжеволосую тиктокершу."Мне кажется, глаза у него влюбленные", "Как он смотрит на нее", "Игривый взгляд какой-то", "Очень миленько", — отметили пользователи. Несмотря на предположения поклонников, у Галкина и Шелби уже есть вторые половинки, с которыми они счастливы. Шоумен почти 20 лет состоит в отношениях с Аллой Пугачевой (они женаты с 2011 года) и воспитывает с ней двоих детей, а Оля встречается с блогером-иллюзионистом Димой Евтушенко (сообщается, что они вместе с 2019 года).
https://ria.ru/20201230/galkin-1591423401.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597196450_0:694:1194:1590_1920x0_80_0_0_5a8df065382def4df9118393a9052e91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, отношения, знаменитости, звезды, алла пугачева, tiktok, максим галкин
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости
. Пользователи обсуждают
видео, опубликованное на странице Максима Галкина в TikTok, на котором телеведущий мило беседует с блогершей Олей Шевченко, более известной как Оля Шелби.
В ролике они разыгрывают сцену из передачи "Лучше всех", которую ведет Галкин. Он изображает самого себя, а Ольга — маленькую девочку, которая рассказывает, что в будущем станет мамой ста детей.
За сутки это видео набрало 1,7 миллиона просмотров и больше 200 тысяч лайков. В комментариях зрители заметили, что супруг Аллы Пугачевой как-то "по-особенному смотрит" на молоденькую рыжеволосую тиктокершу.
"Мне кажется, глаза у него влюбленные", "Как он смотрит на нее", "Игривый взгляд какой-то", "Очень миленько", — отметили пользователи.
Несмотря на предположения поклонников, у Галкина и Шелби уже есть вторые половинки, с которыми они счастливы. Шоумен почти 20 лет состоит в отношениях с Аллой Пугачевой (они женаты с 2011 года) и воспитывает с ней двоих детей, а Оля встречается с блогером-иллюзионистом Димой Евтушенко (сообщается, что они вместе с 2019 года).