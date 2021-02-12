https://ria.ru/20210212/galkin-1597194933.html

В Сети обсуждают видео Максима Галкина с молодой тиктокершей

В Сети обсуждают видео Максима Галкина с молодой тиктокершей

Пользователи обсуждают видео, опубликованное на странице Максима Галкина в TikTok, на котором телеведущий мило беседует с блогершей Олей Шевченко, более... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T19:03

2021-02-12T19:03

2021-02-12T19:03

шоу-бизнес

отношения

знаменитости

звезды

алла пугачева

tiktok

шоубиз

максим галкин

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Пользователи обсуждают видео, опубликованное на странице Максима Галкина в TikTok, на котором телеведущий мило беседует с блогершей Олей Шевченко, более известной как Оля Шелби.В ролике они разыгрывают сцену из передачи "Лучше всех", которую ведет Галкин. Он изображает самого себя, а Ольга — маленькую девочку, которая рассказывает, что в будущем станет мамой ста детей.За сутки это видео набрало 1,7 миллиона просмотров и больше 200 тысяч лайков. В комментариях зрители заметили, что супруг Аллы Пугачевой как-то "по-особенному смотрит" на молоденькую рыжеволосую тиктокершу."Мне кажется, глаза у него влюбленные", "Как он смотрит на нее", "Игривый взгляд какой-то", "Очень миленько", — отметили пользователи. Несмотря на предположения поклонников, у Галкина и Шелби уже есть вторые половинки, с которыми они счастливы. Шоумен почти 20 лет состоит в отношениях с Аллой Пугачевой (они женаты с 2011 года) и воспитывает с ней двоих детей, а Оля встречается с блогером-иллюзионистом Димой Евтушенко (сообщается, что они вместе с 2019 года).

https://ria.ru/20201230/galkin-1591423401.html

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шоу-бизнес, отношения, знаменитости, звезды, алла пугачева, tiktok, максим галкин