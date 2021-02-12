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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210212/gala-kontsert-1597220472.html
Гала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием
Гала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием
В канун “Праздника Весны” (Новый год по Лунному календарю) 11 февраля в 20:00 в Китае началась трансляция новогоднего гала-концерта 2021 года Медиакорпорации... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:51
2021-02-12T14:51
россия-китай: главное
весна
китай
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МОСКВА, 12 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В канун “Праздника Весны” (Новый год по Лунному календарю) 11 февраля в 20:00 в Китае началась трансляция новогоднего гала-концерта 2021 года Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG).Многие номера новогоднего концерта были посвящены таким актуальным темам и проблемам прошлого года, как борьба и контроль эпидемии, полное искоренение нищеты в стране и т. д. Кроме того, были номера, посвящённые 100-летнему юбилею Компартии Китая, который будет праздноваться в 2021 году и зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 в Пекине.Гала-концерт Медиакорпорации Китая традиционно стал "главным культурным новогодним мероприятием и праздничным банкетом" для миллионов китайцев. Он укрепил сплочённость всех народностей и повысил уверенность нации в величии Родины.По предварительной статистике, к 23:59 11 февраля аудитория этого грандиозного шоу составила 1,14 миллиарда человек. Кроме того, более 569 миллионов человек на каналах новых медиа сгенерировали 1,778 миллиарда просмотров, что на 548 миллионов больше, чем в прошлом году.Телевизионная аудитория составила около 571 миллиона человек, что сопоставимо с уровнем прошлого года. Известно, что концерт полностью или же частично транслировали свыше 600 различных медиа более чем 170 стран мира. Трансляция велась и в России. Зарубежные зрители гала-концерта через видеосервис Youtube и социальную сеть Facebook сгенерировали около 18,66 миллиона просмотров.Новогодний гала-концерт Медиакорпорации Китая стал площадкой внедрения и практического применения самых передовых медиа-технологий и технологий связи. При съёмках и в ходе трансляции были задействованы решения искусственного интеллекта, больших данных и связь нового поколения 5G. Изображение записывалось и транслировалось в сверхвысоком разрешении 8К, которое в 16 раз более чёткое, чем формат Full HD.На концертной площадке был установлен гигантский экран формата 8К размером 61,4 x 12,4 метра. Его дополнили 154 экранами, которые образовали уникальный "видео-купол" и демонстрировали потрясающие визуальные эффекты. Зрелище было завораживающим, вдохновляющим и поистине праздничным.Трансляция гала-концерта Медиакорпорации Китая также велась в кинотеатрах разных городов страны, что сделало охват аудитории и значимость мероприятия ещё более масштабными.Запись гала-концерта Медиакорпорации Китая можно просмотреть на официальном сайте телекомпании CCTV.
https://ria.ru/20210205/gala-kontsert-1596160810.html
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весна, китай

Гала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием

14:51 12.02.2021
 
© Фото : Медиакорпорация КитаяГала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием
Гала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Медиакорпорация Китая
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МОСКВА, 12 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В канун “Праздника Весны” (Новый год по Лунному календарю) 11 февраля в 20:00 в Китае началась трансляция новогоднего гала-концерта 2021 года Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG).
Многие номера новогоднего концерта были посвящены таким актуальным темам и проблемам прошлого года, как борьба и контроль эпидемии, полное искоренение нищеты в стране и т. д. Кроме того, были номера, посвящённые 100-летнему юбилею Компартии Китая, который будет праздноваться в 2021 году и зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 в Пекине.
© Фото : Медиакорпорация КитаяГала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием
Гала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Медиакорпорация Китая
Гала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием
Гала-концерт Медиакорпорации Китая традиционно стал "главным культурным новогодним мероприятием и праздничным банкетом" для миллионов китайцев. Он укрепил сплочённость всех народностей и повысил уверенность нации в величии Родины.
По предварительной статистике, к 23:59 11 февраля аудитория этого грандиозного шоу составила 1,14 миллиарда человек. Кроме того, более 569 миллионов человек на каналах новых медиа сгенерировали 1,778 миллиарда просмотров, что на 548 миллионов больше, чем в прошлом году.
Телевизионная аудитория составила около 571 миллиона человек, что сопоставимо с уровнем прошлого года. Известно, что концерт полностью или же частично транслировали свыше 600 различных медиа более чем 170 стран мира. Трансляция велась и в России. Зарубежные зрители гала-концерта через видеосервис Youtube и социальную сеть Facebook сгенерировали около 18,66 миллиона просмотров.
© Фото : Медиакорпорация КитаяГала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием
Гала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Медиакорпорация Китая
Гала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным культурным мероприятием
Новогодний гала-концерт Медиакорпорации Китая стал площадкой внедрения и практического применения самых передовых медиа-технологий и технологий связи. При съёмках и в ходе трансляции были задействованы решения искусственного интеллекта, больших данных и связь нового поколения 5G. Изображение записывалось и транслировалось в сверхвысоком разрешении 8К, которое в 16 раз более чёткое, чем формат Full HD.
На концертной площадке был установлен гигантский экран формата 8К размером 61,4 x 12,4 метра. Его дополнили 154 экранами, которые образовали уникальный "видео-купол" и демонстрировали потрясающие визуальные эффекты. Зрелище было завораживающим, вдохновляющим и поистине праздничным.
Трансляция гала-концерта Медиакорпорации Китая также велась в кинотеатрах разных городов страны, что сделало охват аудитории и значимость мероприятия ещё более масштабными.
Запись гала-концерта Медиакорпорации Китая можно просмотреть на официальном сайте телекомпании CCTV.
Люди во время вещания Медиакорпорации Китая, посвященному Новому году по лунному календарю - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 14:17Россия-Китай: Главное
Медиакорпорация Китая подготовила большой новогодний гала-концерт
 
Россия-Китай: ГлавноеВеснаКитай
 
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